Prečo zlato?

To, že ľudia dnes veľa nevedia o zlate, nie je úplne ich chyba. Ekonomický establišment tvorcov politík, akademikov a centrálnych bankárov, sa zhoduje v tom, že zlato je tabuizovaná téma. Môžete o ňom prednášať na banskom učilišti, či na geológii na vysokých školách, ale neskúšajte to na hodinách ekonómie. Ak máte pochopenie pre zlato v peňažnom kontexte, okamžite vás označia za „zlatý oriešok“, „zlatého chrobáka“, „neandertálca“ alebo niečo ešte horšie. Ste vylúčení z konverzácie. Šlus.

Nie vždy to tak bolo. Mnoho pozorovateľov sa domnieva, že zlatý štandard „skončil“ 15. augusta 1971, keď americký prezident Nixon pozastavil vyplácanie dolárov za zlato zahraničným obchodným partnerom. Ale to nie je celkom presné.

Nixonovo oznámenie bolo veľkým problémom. Myslel však, že pozastavenie je „dočasné“, a uviedol to v oznámení. Cieľom bolo označiť akýsi „časový limit“ pre vykúpenie, usporiadať novú medzinárodnú menovú konferenciu podobnú Bretton Woods v roku 1944, znehodnotiť dolár voči zlatu (a iným menám ako nemecká nemecká marka a japonský jen), a potom sa vrátiť k zlatému štandardu pri nových výmenných kurzoch.

Tento plán potvrdili dvaja poradcovia Nixona, ktorí s ním boli v Camp David v roku 1971, keď to oznámil. Kenneth Dam, právnik vo výkonnej pobočke a dnes už zosnulý Paul Volcker, v tom čase námestník ministra financií. Obaja potvrdili, že pozastavenie vyplácania zlata malo byť dočasné a cieľom bol návrat k zlatu za nové ceny.

Niečo z toho, čo Nixon chcel, sa aj stalo, niečo zase nie. Výsledkom medzinárodnej konferencie vo Washingtone DC v decembri 1971 bola Smithsonianska dohoda. Dolár sa znehodnotil z 35 dolárov za uncu na 38 dolárov za uncu (neskôr sa opäť znehodnotil na 42,22 USD za uncu) a rovnako aj voči hlavným menám Nemecka, Japonska, Veľkej Británie, Francúzska a Talianska.

K návratu k pravému zlatému štandardu však už nikdy nedošlo. Bolo to chaotické obdobie v histórii medzinárodnej menovej politiky. Nemecko a Japonsko prešli na pohyblivé výmenné kurzy pod vplyvom Miltona Friedmana, ktorý v skutočnosti nerozumel úlohe mien v medzinárodnom obchode a priamych zahraničným investíciám. Naopak Francúzsko trvalo na návrate k skutočnému zlatému štandardu.

Nixona tiež poznačila jeho kampaň za znovuzvolenie v roku 1972, ktorú mal nasledovať škandál Watergate, takže sa prestal sústrediť na zlato. Nakoniec došlo k devalvácii, ale oficiálna konvertibilita zlata sa už nikdy nevrátila.

Všetky tieto peňažné hádky sa odohrávali niekoľko rokov. Až v roku 1974 MMF oficiálne vyhlásil, že zlato nie je peňažným aktívom (aj keď MMF v 70-tych rokoch zaknihovalo obrovské množstvo zlata a stále má 2 814 ton, čo je po USA a Nemecku tretia najväčšia zásoba na svete).

Výsledkom bolo, že sa zlato úplne vytratilo zo školských osnov ako peňažný majetok. Už nemalo miesto v modernej ekonómii, dostalo sa do historických kníh. Nikto o ňom neprednášal, nikto sa o ňom neučil. Zlato zostalo „komoditou“. Niet divu, že väčšina ľudí dnes zlatu nerozumie.

Možno bolo na hodinách ekonómie o ňom zakázané hovoriť, ale nedalo sa to zakázať v skutočnom svete. V roku 1974 došlo k ďalšiemu významnému vývoju keď prezident Gerald Rudolph Ford podpísal zákon, ktorý zvrátil notoricky známy výkonný príkaz prezidenta Franklina Roosevelta 6102. FDR v roku 1933 postavil vlastníctvo zlatých prútov americkými občanmi mimo zákon. Zlato sa muselo pašovať ako heroín alebo guľomety. Prezident Ford zlato opäť legalizoval. Prvýkrát za viac ako 40 rokov bolo pre Američanov opäť legálne vlastniť zlaté mince a odliatky. Oficiálny zlatý štandard bol mŕtvy, ale nový „súkromný zlatý štandard“ sa práve začal. A začalo to byť zaujímavé. Teraz, keď sa so zlatom obchodovalo voľne, sme videli začiatok býčích a medvedích trhov, čo sa pri zlatom štandarde, kde je cena fixná, nedeje.







Dva veľké býčie trhy boli v rokoch 1971 - 1980 (zlato posilnilo o 2200 %) a v rokoch 1999 - 2011 (zlato vzrástlo o 760 %). Medzi týmito býčími trhmi boli dva medvedie, 1981 - 1998 a 2011 - 2015, ale dlhodobý trend je nepopierateľný. Od roku 1971 je zlato až o 5000 % vyššie aj po prepadoch počas medvedích trendov.

V súčasnosti sme svedkami tretieho veľkého býčieho trhu. Začalo sa to 16. decembra 2015, keď sa na konci medvedieho trhu z rokov 2011 - 2015 zlato dostalo na dno za 1 050 dolárov za uncu. Odvtedy sa zlato takmer zdvojnásobilo. To je pekný zisk, ale je to malá zmena v porovnaní s 2 200 % a 760 % ziskov počas ostatných dvoch býčích trhov.

Pokiaľ ide o kapitálové a komoditné trhy, nič sa nepohybuje lineárne, najmä zlato.

Tento model však naznačuje, že najväčšie zisky ešte len prídu, keď modely hovoria, že zlato je pripravené na historické zisky, pretože tretí veľký býčí trh už naberá paru.





Aktuálne je cena za uncu niekde okolo 1900 dolárov. Čo by ju mohlo krátkodobo posunúť nad 3000 dolárov za uncu a z dlhodobého hľadiska na 10 - 14 000 dolárov? Sú to tri hlavné faktory.

Prvým je strata dôvery v americký dolár, najmä kvôli masívnemu tlačeniu peňazí, aby sa zachránili investori počas pandémie. Ak budú musieť centrálne banky použiť zlato ako referenčný bod na obnovenie dôvery, cena bude musieť byť 10 000 dolárov za uncu alebo vyššia. Akákoľvek nižšia cena by prinútila centrálne banky znížiť svoje peňažné zásoby, aby udržali paritu, čo by bolo vysoko deflačné.

Druhým faktorom je jednoduché pokračovanie býčieho trhu. Ak by sme ako referenčné body použili predchádzajúce dva býčie trhy, jednoduchý priemer ziskov počas ich trvania by predznamenával, že do roku 2026 bude zlato na 14 000 dolároch za uncu alebo viac.

Tretí faktor je panický nákup zlata ako reakcie na novú katastrofu. Môže to vyústiť do zlyhania zlatého ETF alebo burzy COMEX pri raste požiadaviek na vlastníctvo fyzického zlata.

Trh so zlatom momentálne neoceňuje žiaden z týchto faktorov. Na to, aby zlato zdraželo nebudú potrebné všetky tri udalosti, stačí jedna. Ale nemožno vylúčiť ani jednu. Tieto udalosti (a ďalšie) by tlačili zlato na úroveň okolo 3 000 dolárov za uncu, na ceste k 4 000 USD za uncu a nakoniec ešte oveľa vyššie.