Veľký reset svetovej ekonomiky

Zdroj: CoinTelegraph

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:57 -

Globálna pandémia, masívne celosvetové protesty, automatizácia pracovných miest, environmentálne problémy a geopolitické napätie sú len niekoľkými výzvami, ktorým dnes ľudstvo čelí. Uprostred chaosu, kľúčové inštitúcie a byrokrati otvorene hovoria o príležitosti ako zmeniť svet. „Veľký reset“, ako sa nazýva plán, predstavuje radikálnu iniciatívu svetových vodcov, z ktorých mnohí nie sú volení, s cieľom transformovať globálnu ekonomiku.

Svetové ekonomické fórum napríklad tvrdí, že je „naliehavá potreba“ aby „globálne zainteresované strany“ zvládli priame dôsledky toho, čo Medzinárodný menový fond nazval „Veľkou blokádou“, odvolávajúc sa na karantény a dodržiavanie odstupov. Na stretnutí WEF začiatkom júna najväčší biznis lídri, vládni úradníci a aktivisti sveta prvýkrát oznámili návrh na obnovenie globálnej ekonomiky v dôsledku blokovania. WEF vidí „jedinečné príležitosti na formovanie obnovy“. Veľký reset pomôže nastaviť „budúci stav globálnych vzťahov, smerovanie národných ekonomík, priority spoločností, povahu obchodných modelov a správu globálnych vecí spoločných“. Stručne povedané, Veľký reset predstavuje novú sociálnu zmluvu pre svet. „Nezrovnalosti, nedostatky a protirečenia viacerých systémov - od zdravotníctva a financií po energiu a vzdelávanie - sú viac prítomné ako kedykoľvek predtým,“ uviedol WEF.

Americký spravodajský server The Hill nazýva Veľký reset „najambicióznejším a najradikálnejším plánom, aký svet videl za viac ako jednu generáciu.“ Prikláňa sa k nemu dokonca aj britská kráľovská rodina. „Máme obrovskú príležitosť chytiť sa niečoho dobrého z tejto krízy - jej bezprecedentné rázové vlny môžu ľudí prinútiť viac vnímať veľké vízie zmeny,“ uviedol na stretnutí princ Charles. „Je to príležitosť, ktorú sme nikdy predtým nemali a možno už nikdy nebudeme mať.“

Podrobností o Veľkom resete neboli zverejnené, kým sa WEF nestretne vo švajčiarskom Davose v januári 2021. Je však zrejmé, že svetoví lídri majú veľké plány nového svetového poriadku a na rozdiel od základných princípov aké vyznáva bitcoin a krypto ako také, centralizácia bude tvoriť veľkú časť tohto ambiciózneho plánu. „Svet musí konať spoločne a rýchlo, aby prepracoval všetky aspekty našich spoločností a ekonomík, od vzdelávania po sociálne zmluvy a pracovné podmienky. Každá krajina, od Spojených štátov po Čínu, sa musí zúčastniť a každý priemysel, od ropy a plynu po technológie, sa musí zmeniť.“ napísal Klaus Schwab, zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra, v článku uverejnenom na webe WEF.„Stručne povedané, potrebujeme„ veľký reset “kapitalizmu.“

Schwab uviedol, že „všetky aspekty našich spoločností a ekonomík, od vzdelávania až po sociálne zmluvy a pracovné podmienky“ musia byť „prepracované“.





Odvetvie kryptomien plánuje tiež svoj vlastný „Veľký reset“. Zatiaľ čo globálne vlády chcú dať svetu distribuovanú knihu, aby digitalizovali financie a vlády mohli mať väčšiu kontrolu, v krypto odvetví chcú dať zástancovia všetko na blockchain. Namiesto systémov sociálnych kreditov a centralizovaných fiat mien by tak každý jednotlivec mal kontrolu nad svojimi vlastnými peniazmi, aby bol menej závislý od bánk a aby mal kontrolu nad tým, čo sú peniaze a skutočná hodnota.

Veľký reset bude revolučným otrasom. Vznikne veľa ťažkostí, ale aj príležitosti pre spoločnosti, ktoré vytvárajú finančné produkty decentralizovaným spôsobom na blockchaine, a pre jednotlivcov, ktorí sa už nemusia spoliehať na tradičný finančný systém.

V rámci digitálnej a technologickej revolúcii, akcelerovanej koronavírusom, už nemôžeme podceňovať dôsledky krízy, ktorá sa práve začala. Musíme zmeniť svoje zmýšľanie, aby sme boli svedkami Veľkého Resetu a premenili ho na „veľké prebudenie“. Musíme prehodnotiť všetko vrátane peňazí. Musíme si klásť otázky ako napríklad čo je to abstrakcia, ktorú nazývame peniazmi? Musíme klásť menší dôraz na cenu. Budeme musieť prestať oslavovať vývoj digitálnych mien centrálnej banky ako víťazstvo kryptomeny. Faktom je, že digitálne meny centrálnej banky sú skôr kreditné karty ako kryptomena.

Satoshi Nakamoto, považovaný za autora bitcoinu, napísal: „základným problémom konvenčnej meny je všetka dôvera, ktorá je potrebná na to, aby fungovala. Centrálnej banke treba dôverovať, aby neznehodnotila menu, ale história fiatových mien je plná narušení tejto dôvery. Banky musia mať dôveru v to, že držia naše peniaze a prevádzajú ich elektronicky, ale požičiavajú ich vo vlnách úverových bublín s takmer zlomkom rezervy. Musíme im dôverovať v našom súkromí a veriť im, aby nedovolili zlodejom identity preniknúť na naše účty.“





Zatiaľ čo svetoví lídri otvorene oznamujú Veľký reset, vyzývajú svet, aby veril svojej vízii, ale vykresľujú obraz budúceho, centralizovanejšieho sveta. Satoshi naopak zdôraznil význam decentralizácie. Veril, že riešenia typu peer-to-peer a decentralizácia by prinavrátila ľuďom ich slobodu. „Mnoho ľudí automaticky považuje elektronickú menu za príčinu krachu všetkých firiem od 90-tych rokov. Dúfam, že je zrejmé, že ich odsúdila iba centrálne riadená povaha týchto systémov. Myslím si, že toto je prvýkrát, čo sa snažíme o decentralizovaný systém založený na nedôvere.“

Kvôli pandémii ľudia začali strácať zdroj obživy, krachujúce firmy, zrušené pracovné miesta, to všetko ako dôsledok najhoršieho hospodárskeho poklesu od veľkej hospodárskej krízy. V roku 2020 sme zaznamenali zvýšenú mieru digitalizácie, od umelej inteligencie po blockchain. Veľký reset pomôže len vtedy, keď lockdown urýchli podobné trendy. Bolo by pekné upútať pozornosť v akomkoľvek inom kontexte, ale Veľké uzamknutie a následná hospodárska depresia akoby kopli do osieho hniezda. Veľký reset by mohol znamenať digitálne meny centrálnej banky verzus kryptomeny ľudí. Centralizácia alebo decentralizácia.