Úzkosť, či hyperaktivita: Ako prenášame náš ekonomický stres na deti

Zdroj: theconversation

Foto:getty images

dnes 0:36 -

Vedci použili údaje kanadského štatistického úradu, ktorý sledoval 40 000 rodín s deťmi vo veku od dvoch do piatich rokov v období medzi rokmi 2000 až 2008. Zistili, že ekonomický stres rodičov mal negatívny vplyv na blaho ich detí. Hoci zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne aktuálne údaje, výsledky naznačujú, že podobný vplyv môže mať aj COVID-19.

Ako ukazujú čísla z kanadského trhu práce, vo februári 2020 bolo zamestnaných 70 % rodičov s malými deťmi. V apríli to bolo už len 52 %. Ešte pred vypuknutím COVID-19 v Kanade, v marci 2020, sa polovica kanadských rodín s malými deťmi obávala, či bude mať dosť peňazí na podporu svojich rodín.

Prieskum StatCan sa pýtal rodičov na emocionálny a behaviorálny vývoj detí. Napríklad, či sa ich dieťa nechá „ľahko rozptýliť“ alebo „nedokáže dlhodobejšie udržať pozornos“. Odpovede boli použité na meranie úrovne hyperaktivity / nepozornosti dieťaťa. Otázky o tom, či je dieťa „príliš vystrašené“ alebo „nervózne“, mali za úlohu zmerať mieru úzkosti. Vedci zistil, že rodičia, ktorí majú finančné obavy, mali v porovnaní s tými, ktorí takéto obavy nemali, väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať hyperaktívne a úzkostné deti, aj keď rodiny majú rovnakú úroveň príjmu, postavenie rodičov v zamestnaní, zdravotný stav, vzdelanie a demografické charakteristiky.

Keďže sa však opierali iba o informácie o faktoroch meraných v prieskume, môže existovať určitá nepozorovateľná charakteristika, ktorá bola zodpovedná za to, že keď má rodič väčšie obavy kvôli peniazom, bude jeho dieťa viac nepokojné (napríklad prejavy osobnosti alebo genetická predispozícia). Pretože údaje sa postupom času zbierali od rovnakého dieťaťa, vedci dokázali „vykompenzovať“ potenciálne účinky nezistiteľných vlastností tak, že posúdili, či sa úzkosť alebo hyperaktivita dieťaťa zvýšila, keď sa zvýšil ekonomický stres rodiča alebo naopak. Výsledky naznačujú, že nárast starostí ekonomického rangu rodičov súvisel so zvýšením úzkosti u dievčat a hyperaktivity u chlapcov. Takýto rozdiel si vyžaduje rodovo špecifický prístup k navrhovaniu včasných zásahov.

Účinky ekonomického stresu na deti sú podľa vedcov markantné v porovnaní s tým, čo sa zvyčajne považuje za dôležité rodinné faktory pre vývoj detí, ako napríklad šťastné manželstvo a vzdelaní rodičia. Výsledky ukázali, že obavy rodičov o ich finančnú situáciu sú rovnocenné s účinkom rozvodu. Tento negatívny účinok dostatočne vykompenzoval pozitívny vplyv matiek, ktoré boli vysokoškolsky vzdelané.





Vedci porovnávali deti v neúplných a úplných rodinách. Výsledky ukázali, že hospodárska neistota má na deti v neúplných rodinách dvakrát až trikrát väčší dopad ako na deti v rodinách úplných s obonma rodičmi. Tento výsledok odhalil krutú realitu: v 29-tich percentách neúplných rodín žijúcich v chudobe spôsobil hospodársky stres, že sa deti dostali ešte do viac znevýhodnenej situácie.

Ako rodičia prenášajú ekonomický stres na svoje deti? Keďže sa StatCan pýtal rodičov na interakcie s deťmi, vedci začali skúmať, ako ovplyvnil finančný stres toto rodičovské správanie sa. Štúdia ukázala, že rodičia, ktorí boli v ekonomickom stresu, trávili menej času interakciou so svojimi deťmi (napríklad ich mene chválili, či sa menej spolu hrali), s menšou pravdepodobnosťou dodržiavali zavedené pravidlá a častejšie kričali a používali fyzické tresty. Je zrejmé, že takéto správanie nemá pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa.



Našli sa dôkazy o vedľajších účinkoch ekonomickej neistoty, ktoré ovplyvňujú nielen ľudí, ktorí sa cítia ekonomicky neistí, ale prenášajú negatívne účinky aj na ďalšiu generáciu. Tieto zistenia naznačujú, nakoľko sa podceňujú spoločenské náklady ekonomickej neistoty. Budúci výskum by mohol odhaliť, ako COVID-19 postihuje malé deti. Aj keď je u detí menej pravdepodobné, že sa nakazia vírusom, ich bežné rutiny boli vážne narušené zatvorením škôl a predškolských zariadení. Stretávanie sa s priateľmi, spoločné hry, to im určite chýba. Mnohé z týchto zmien môžu mať na ich životy negatívny dopad, aj bez finančného stresu, ktorý na ne prenášajú ich rodičia.