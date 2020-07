Zdaňte nás, žiadajú boháči

Zdroj: CNBC

V otvorenom liste skupiny s názvom„ Milionári pre ľudstvo “sa uvádza, že problémy spôsobené a odhalené pandémiou sa nedajú vyriešiť pomocou charity „bez ohľadu na to, nakoľko bude veľkorysá“, a že vlády musia prevziať zodpovednosť za získavanie finančných prostriedkov potrebných na riešenie samotných problémov.

„Môžeme zabezpečiť, aby sme primerane financovali naše zdravotnícke systémy, školy a bezpečnosť prostredníctvom trvalého zvyšovania daní pre najbohatších ľudí na planéte, pre ľudí ako sme my,“ píše sa v liste. Milionári uviedli, že „sme obrovskými dlžníkmi pracujúcim na frontovej línii a zdôraznili, že títo pracovníci sú „veľmi slabo zaplatení za bremeno, ktoré nesú“. Signatári uviedli, že by mohli poskytnúť svetu potrebné peniaze na zotavenie sa z krízy. Zároveň varovali, že je potrebné „vyvážiť náš svet skôr, ako bude neskoro. Ďalšia šanca, ako to napraviť, už nebude. Na rozdiel od desiatok miliónov ľudí na celom svete, my sa nemusíme báť straty našich pracovných miest, našich domovov alebo schopnosti podporovať naše rodiny," pokračovali signatári a dodali, že sú tiež oveľa menej pravdepodobnými obeťami tohto krízového stavu.



Nie je to prvýkrát, čo táto skupina požadovala vyššie dane pre boháčov. List v podobnom duchu poslali aj v januári Svetovému ekonomickému fóru.



Uprostred pandémie zaznamenali najbohatší ľudia na svete nárast čistého imania o viac ako 50 %, pričom údaje OSN varovali, že koronavírus by mohol do chudoby vytlačiť ďalších pol miliardy ľudí. Zatiaľ bolo celosvetovo potvrdených viac ako 12,9 milióna prípadov nakazenia vírusom Covid-19, pričom podľa údajov zhromaždených Univerzitou Johna Hopkinsa zomrelo na vírus 569 697 ľudí.