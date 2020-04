Ropná dohoda je na spadnutie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:58 -

„Myslím si, že celý trh chápe, že táto dohoda je dôležitá a prinesie tak potrebnú stabilitu na trh, tak dôležitú stabilitu, a my sme k dohode veľmi blízko,“ povedal Kirill Dmitriev, generálny riaditeľ Ruského fondu priamych investícií.

Virtuálne stretnutie medzi OPEC a jeho spojencami sa malo uskutočniť v pondelok, ale je pravdepodobné, že sa uskutoční vo štvrtok. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou informovali televíziu CNBC. Očakávalo sa, že na stretnutí sa bude diskutovať o znížení produkcie ropy.

Ropné futures vyrovnali skoršie straty po správe v pondelok v Ázii, americká WTI mierne klesla o 0,71 % na 28,14 USD a Brent o 0,09 %, obchodovala sa za 34,08 USD.

Na otázku, či sa Rijád a Moskva do konca tohto týždňa dohodnú Dmitriev povedal: „Vyslali v skutočnosti veľmi pozitívny odkaz, myslím si, že sú veľmi, veľmi blízko dohody.“ Dmitriev poukázal na pripomienky ruského prezidenta Vladimíra Putina minulý týždeň, keď podľa správy agentúry Reuters navrhol kombinované zníženie výroby o 10 miliónov barelov denne. „Putin hovoril o dôležitosti tohto obchodu s ropou, takže Rusko je odhodlané,“ povedal Dmitriev s tým, že Rusko úzko spolupracuje s americkými orgánmi, aby sa aj americkí výrobcovia podieľali na znižovaní produkcie. „Myslím si, že je to Rusko, Saudská Arábia, USA, ďalšie krajiny, ktoré musia vstúpiť do procesu stabilizácie trhov a nastoliť stabilitu vo svete v ktorom uvidíme pravdepodobne najväčšiu recesiu v histórii."