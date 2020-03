Prvé opatrenia pre podnikateľov sú rozumné a presne cielené

dnes 14:46 -

BRATISLAVA 29. marca -

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. Upravia sa napríklad podmienky preplácania miezd zamestnancov vo firmách, ktoré sú povinne zatvorené, a to až do výšky 80 % platu zamestnanca. Vyplácať sa tiež budú príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb. Zamestnanci v karanténe a na OČR dostanú 55 % z ich hrubej mzdy. Upravujú sa aj pravidlá odkladu platenia odvodov a preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia budú mať tiež možnosť započítať si doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. „Ide o prvú pomoc, s ktorou som veľmi spokojný. Sú to rozumné, presne zamerané opatrenia,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík. Ubezpečil, že „sa postupne bude robiť niekoľko desiatok sektorovo zameraných opatrení, ale o to presnejšie cielených.“

Minister hospodárstva Richard Sulík zároveň odkázal zamestnávateľom, že „ich nenecháme padnúť na dno“. Poprosil ich, aby veľmi dobre zvážili každú jednu výpoveď. Pomoc sa totiž nebude vzťahovať na zamestnancov vo výpovednej dobe. Podmienkou teda bude zachovanie pracovného miesta. „Opatrenia podnikateľom nenahradia zisky. V čase krízy všetci utrpia, ale spoločnými silami ju bude možné prekonať,“ vyhlásil šéf rezortu hospodárstva. Podľa ministra financií Eduarda Hegera ide o naozaj masívnu pomoc. „Rozsah tejto pomoci bude pri priamej pomoci vo výške 1 miliardy eur mesačne a v bankových zárukách vo výške pol miliardy eur mesačne," uviedol minister financií. Časť opatrení bude financovaných z eurofondov, na časť si bude musieť Slovensko požičať.

Odbor komunikácie

MH SR

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.

www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk