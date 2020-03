1,2 miliardová karanténa

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Premiér Narendra Modi zaviedol v Indii povinnú karanténu a prísny zákaz vychádzania pre celú krajinu. Podľa neskorších usmernení ministerstva vnútra však obchody s potravinami, lekárne a iné zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre chod krajiny môžu fungovať aj naďalej. Dokopy sa to týka vyše 1,2 miliardy ľudí. Premiér tým chce predísť rozšíreniu vírusu COVID-19, čo by mohlo mať pre krajinu s veľmi slabou zdravotnou starostlivosťou fatálne následky. Indický akciový trh mal na toto opatrenie pozitívnu odpoveď, hlavné indexy mali rastúci trend. Avšak čo sa týka sociálneho hľadiska, môže mať toto opatrenie negatívny vplyv na ekonomicky slabšiu vrstvu obyvateľstva. Podľa údajov CNBC totiž 65 až 70% obyvateľstva pracuje bez platnej pracovnej zmluvy, čo znamená, že títo ľudia neplatia dane a ani sociálne odvody. V konečnom dôsledku to znamená, že veľa ľudí môže ostať bez príjmu a môže tak mať problém si zaobstarať aj najzákladnejšie potraviny.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Boing co, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše + 21,60 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 37,45 % ). Akcie spoločnosti dnes výrazne vzrástli po zverejnení správy, že spoločnosť plánuje obnoviť výrobu lietadiel 737 MAX. Boing Co Boeing je najväčším svetovým výrobcom leteckej techniky na svete so sídlom v Spojených štátoch. Firma je súčasne druhým najväčším výrobcom zbraní na svete a najväčším americkým exportérom. Sídlo firmy sa nachádza v Chicagu v štáte Illinois.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Japonský minister hospodárstva Yasutoshi Nishimura dnes vyhlásil, že vláda plánuje prijať bezprecedentne veľký pomocný balík na tlmenie ekonomických dopadov nového koronavírusu. Ďalej uviedol, že balík by mal obsahovať aj darčekové kupóny či výplaty v hotovosti pre obyvateľov, ako to bolo aj v čase finančnej krízy v roku 2008. Podľa najnovších správ približne 20% amerických spoločností v Číne sa vracia k normálnemu fungovaniu po prerušeniach spôsobených epidémiou. Ďalších 25% takýchto spoločností oznámilo, že k dennému fungovaniu sa vrátia do konca apríla. Niektoré závody sú však opatrnejšie a tvrdia, že k bezpečnému fungovaniu sa vrátia pravdepodobne až neskôr. V tom sa však väčšina zhoduje, že do leta by mala byť výroba obnovená takmer v celej miere. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +8,04 %, Hang Seng +3,81 %, CSI 300 +2,69 %.

Konfederácia britského priemyslu (CBI) dnes oznámila, že kvôli pandémie čakajú na britský maloobchod zlé časy. Dopyt po výrobkoch okrem potravín sa radikálne znížil kvôli štátnym zásahom a aj kvôli tomu, že domácnosti si odkladajú menej dôležité nákupy. V najväčšej miere sa to prejaví podľa CBI v apríli, keď mesačné tržby britského maloobchodu budú pravdepodobne na najnižšej úrovni za posledných 11 rokov. Vo februári klesla inflácia vo Veľkej Británii z 1,8% na 1,7%, na marec sa však očakáva ešte prudší pokles cenovej hladiny. Index nákupných manažérov (PMI) vo Francúzsku prepadol v marci o takmer 22 bodov z 52 na 30,2. Hovorí to o väčšom poklese obchodnej aktivity v krajine, ako to predpovedali analytici, keďže aj najnižšia predpoveď PMI na marec bola na úrovni 36. Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že budúci týždeň bude platené pracovné voľno v krajine kvôli vírusu COVID-19. O prípadnom predĺžení tohto voľna budú informovať neskôr. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 3,13 %, CAC 40 +4,47 %, DAX +1,79 %.

Žiadosti o hypotekárne úvery v USA prepadli minulý týždeň o 33,8%, čo je najväčšia miera od globálnej finančnej krízy v roku 2009. Poklesol aj predaj nehnuteľností bez hypotéky, a to o 14,6%. V spoločnosti je veľká neistota ohľadom blízkej budúcnosti, keďže nový typ koronavírusu sa začal šíriť vo väčšej miere v USA práve za posledný týždeň a očakáva sa, že sa bude rozširovať v nasledujúcich dňoch ešte rýchlejšie. Dnes zatiaľ potvrdili 6206 nových prípadov a 58 úmrtí. Počas pandémie podľa najnovších údajov môže ostať dočasne bez práce aj 46 miliónov Američanov, kým sa situácia nestabilizuje. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +2,33 %, S&P500 +3,49 %, NASDAQ -0,45 %.