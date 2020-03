Zníži koronavírus dane?

Zdroj: Der Spiegel;TASR

Ako píše nemecký Der Spiegel, Lufthansa drasticky obmedzila svoje lety. Na zemi stojí 150 jej lietadiel, čo predstavuje 20 % ich celkového počtu. Vedenie spoločnosti hovorí o tom, že by mohlo dôjsť k situácii, kedy by pre zachovanie práva pristávať a odlietať z letísk možno muselo pristúpiť k tomu, aby na tieto letiská lietali prázdne lietadlá, čo samozrejme nedáva zmysel ekonomicky ani ekologicky.

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier prišiel s plánom, ktorý by bol implementovaný vo chvíli, kedy by sa situácia zhoršila. Firmám vo finančných problémoch by bola poskytnutá pomoc vo forme garancií úverov či úveru štátnej rozvojovej banky KfW. Uwe Burkert z Landesbank Baden-Wurttemberg, ktorá musela po kríze roka 2008 dostať vládnu pomoc, tvrdí, že vďaka takejto pomoci vtedy dokázali mnohé firmy prežiť. Podľa jeho názoru bude mať vírus veľmi citeľný vplyv na nemecké hospodárstvo a "prvú polovicu roka sme už odpísali". On sám očakáva, že nemecké hospodárstvo bude klesať dva štvrťroky za sebou. Zo strany vlády by potom bolo najefektívnejšie zaviesť podobné nástroje ako po poslednej kríze. Teda také, ktoré by firmám zabezpečili likviditu a dostatok finančných zdrojov. Ak by nastala vlna defaultov, mohlo by to podľa neho ohroziť aj niektoré banky.





Nemecko má podľa Spiegelu dosť prostriedkov na stimulačný balík. K dispozícii je aj 50 miliárd eur, ktoré mali pôvodne slúžiť na prekonanie migračnej krízy. Ministerstvo práce zvažuje podporu firmám formou refundácie plateného sociálneho poistenia. Takýto krok by totiž mohol znížiť pravdepodobnosť platobnej neschopnosti. Spiegel k tomu dodáva, že ECB nemá na rozdiel od amerického Fedu veľký priestor pre uvoľnenie. Tlak na ňu ale bude aj napriek tomu rásť.

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že podnikne „veľké“ kroky, aby podporil americkú ekonomiku a pomohol jej vyrovnať sa s dôsledkami šírenia koronavírusu. Dodal, že v utorok prediskutuje s republikánmi v Kongrese zníženie daní. Aj v Nemecku by vláda mohla podporiť spotrebu napríklad znížením sadzby DPH. Ale to by v danej situácii mohlo mať len obmedzený efekt.