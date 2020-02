Zdroj: safalniveshak

Tým jednoduchých tajomstvom zbohatnutia, čo vlastne ani tajomstvo nie je, lebo o ňom všetci vedia, je utrácať menej, ako zarobíte, a tento prebytok investovať z dlhodobého hľadiska.

Začnime tým, že čo znamená míňať menej, ako zarobíte. O potrebe znižovania výdavkov sa toho už popísalo veľa. Šetrenie je samozrejme veľmi dôležité, bezpochyby je to jeden z kľúčových pilierov finančnej slobody. Čo sa však často vytráca z diskusii o „vytvorení prebytku“, je časť o pokuse o rast vášho príjmu. Rovnako ako vo všetkých firmách, môžete ušetriť náklady iba do určitej miery, aby ste vytvorili zisk / prebytok. Po chvíli musí firma zvýšiť svoje príjmy, aby mohla zvýšiť svoje zisky. Podobne je snaha o rast našich príjmov rozhodujúcim prvkom pri vytváraní tohto prebytku v našom osobnom finančnom živote. O vytváraní prebytku sa nehovorí toľko ako o potrebe šetrenia z toho, čo zarobíme.





Ako sme už písali, najlepším spôsobom, ako zvýšiť svoj príjem, je zvýšenie ľudského kapitálu a jeho neustále zvyšovanie. Túto stratégiu ilustruje aj obrázok nazvaný kvadrant zbohatnutia.





Vysoké príjmy a nízke náklady sú najlepšou kombináciou, ktorá vás môže doviesť k bohatstvu vytvorenému vlastnými silami. Ale iba vtedy, ak dokážete takto vytvorený prebytok investovať rozumne a dlhodobo.

Vysoké príjmy a vysoké náklady sú životným štýlom bielych golierov. Zlepšujú si životný štandard každým zvýšením svojho príjmu, bez toho, aby sa tým príliš zaoberali. Nevedia kedy majú „dosť“ a kedy by mal rast príjmov poslúžiť na vytvárania väčších prebytkov. Je to ako beh na hedonickom bežeckom páse. Wikipedia to vysvetľuje ako pozorovanú tendenciu ľudí rýchlo sa vrátiť k relatívne stabilnej úrovni šťastia napriek závažným pozitívnym alebo negatívnym udalostiam alebo zmenám života. Toto je situácia, ktorej sa treba vyhnúť, keď začnete dobre zarábať.

Nízke príjmy a vysoké náklady, katastrofálna situácia, ak sa nenapraví včas. V takýchto prípadoch si ľudia požičiavajú z budúcnosti, aby mohli žiť v súčasnosti. Situácia sa môže časom skutočne vyvinúť do bolestivej s koncom, ktorý nikto nezvládne. Ak sa ocitnete v takejto situácii, prvá vec, ktorú musíte urobiť, je prejsť na kvadrant s nízkymi príjmami a nízkymi nákladmi tak, že začnete utrácať menej peňazí, ako môžete. Prechod na kvadrant s vysokými príjmami a vysokými nákladmi by mohol byť ťažký, pretože o príjmoch rozhodujú rôzne vonkajšie faktory. Takže najskôr to bude prechod na kvadrant s nízkymi nákladmi a nízkymi príjmami a potom bude ľahšie prejsť do konečného kvadrantu s vysokými príjmami a nízkymi nákladmi.



Ak ste už v kvadrante s nízkymi príjmami a nízkymi nákladmi, blahoželáme! Teraz stačí nájsť spôsob, ako sa presunúť do kvadrantu s vysokými príjmami. To sa ľahko povie, ale ťažko urobí. Môžete skúsiť hľadať nápady vôkol seba. Svoj príjem zvýšite prácou na vedľajší úväzok, alebo jednoducho svojho šéfa požiadate o zvýšenie platu. Ak ste však v tejto situácii uviazli už dlhší čas, a máte k dispozícii iba malý prebytok, jediným spôsobom, ako zbohatnúť, je investovať. Investovať tak dobre ako len viete, aby ste aj túto malú sumu dokázali dobre zúročiť. Vo väčšine prípadov je to len nádej a zbohatnutie je vo hviezdach, ale je to nádej. Niekto múdry raz povedal: Ušetrite časť svojho príjmu a začnite s tým čím skôr, pretože tí s nadbytkom majú pod kontrolou okolnosti a tí bez nadbytku sú okolnosťami kontrolovaní.

Touto múdrosťou sa riadia mnohí pri hľadaní svojej finančnej slobody. Ak medzi nich nepatríte, možno vám uvedený kvadrant pomôže rozhýbať sa.