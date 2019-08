Samospráva chce postaviť prvú nabíjaciu stanicu pre elektromobily

dnes 19:46 -

V Rimavskej Sobote by budúci rok mohla vzniknúť prvá verejne prístupná nabíjacia stanica pre elektromobily. Mestskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí schválili zapojenie sa do výzvy ministerstva hospodárstva, odkiaľ chce samospráva získať dotáciu 5000 eur. V prípade úspechu bude projekt spolufinancovať 1500 eurami.

Podľa predkladateľa návrhu poslanca Štefana Tankóa nabíjacia stanica v prvých rokoch nebude pre mesto zisková. „Nie je to zárobková činnosť. Naozaj to treba vnímať do budúcnosti ako základnú občiansku vybavenosť. V okolitých štátoch to už beží,“ povedal Tankó.

Ako pokračoval primátor Jozef Šimko, výstavbu nabíjacej stanice v meste podporuje. „Je to rozumná myšlienka. Elektromobily sa rozvíjajú, dovolím si povedať, že do desiatich rokov predbehnú naftové a benzínové vozidlá,“ uviedol.

Nabíjacia stanica v Rimavskej Sobote by mala stáť na parkovisku na Mikszáthovej ulici a pozostávať z dvoch vyhradených miest s dvomi konektormi. Výstavba by mala trvať najviac šesť mesiacov a podľa Tankóa by mala byť v prípade podporenia projektu realizovaná v roku 2020.

V súčasnosti sú pri Rimavskej Sobote najbližšie nabíjacie stanice pre elektromobily v 12 kilometrov vzdialených Ožďanoch a v susednom okresnom meste Lučenec.