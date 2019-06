dnes 9:01 -

Vyjadrenie: MZVaEZ: Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

Bratislava 13. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa včera (12. júna 2019) na pôde Ministerstva hospodárstva SR zúčastnil na prvom tohtoročnom rokovaní Rady vlády SR na podporu exportu a investícií. Zasadnutie viedol minister hospodárstva SR Peter Žiga, ktorý je spoločne so šéfom slovenskej diplomacie spolupredsedom Rady.

Členovia Rady diskutovali o plnení opatrení na podporu implementácie Stratégie vonkajších ekonomických vzťahov SR na obdobie 2014 – 2020, ktorú predložil na rokovanie Rady rezort hospodárstva. „Zvýšenie zapájania slovenských podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce patrí medzi priority rezortu diplomacie,“ uviedol M. Lajčák. Spolu s mobilizáciou zdrojov súkromného sektora je podľa neho zapájanie podnikateľov dôležitým predpokladom úspešnosti a zabezpečenia udržateľnosti rozvojových aktivít. Preto bola téma zaradená na rokovanie Rady v minulom roku a zostala jej prioritou aj v roku 2019. Osobitný dôraz na zapájanie súkromného sektora kladie aj hodnotiaca správa Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorý minulý rok vyhodnotil slovenský systém rozvojovej spolupráce SR. Jedným z hlavných odporúčaní je navýšiť zdroje určené na oficiálnu rozvojovú spoluprácu. Navýšený rozpočet by mal ísť práve na ďalšie posilnenie zapájania slovenských podnikateľov do rozvojovej spolupráce.

Členovia Rady privítali navýšenie rozpočtu, ktoré znásobí pozitívny efekt poskytovania rozvojovej spolupráce a možnosti prieniku slovenských subjektov na zahraničné trhy.

Rada vzala na vedomie informáciu ministra zahraničných vecí o predsedníctve SR na zasadnutí OECD na ministerskej úrovni. Materiál, ktorého cieľom bolo predstaviť najdôležitejšie momenty predsedníctva potvrdzuje, že úlohy stanovené uznesením boli v plnom rozsahu splnené. „Slovenské predsedníctvo v OECD je hodnotené ako mimoriadne úspešné,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Na návrh zamestnávateľov prebehla rozsiahla diskusia k materiálu: „Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja výskumu, vývoja a inovácií v SR.“ Zamestnávatelia poukázali, že stav výskumu, vývoja a inovácií je neuspokojivý a bez jeho zmien nie je možné dosiahnuť rozvoj Slovenska do budúcnosti. Členovia Rady sa uzniesli, že podporia na rokovaní vlády návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a konkurencieschopnosti.

Na rokovaní Rady sa okrem predsedov - ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministra hospodárstva - zúčastnili zástupcovia rezortov financií, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Eximbanky SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Klubu 500, Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov, Asociácie priemyselných zväzov, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovak Business Agency a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.