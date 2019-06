Talian, s ktorým nuda určite nehrozí

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:25 -

Do školy sa mu veľmi chodiť nechcelo a podarilo sa mu dva krát prepadnúť, napokon však dostal osvedčenie ako zememerač. Z toho však nič nebolo a keďže dievčatá na svahoch vždy poškuľovali po inštruktoroch lyžovania, jeho prvou prácou bolo práve učiť ľudí lyžovať. Neskôr sa dostal do hráčskeho kasína, ktoré údajne spadalo pod kontrolu podsvetia. Pracoval tiež v stavebnej firme, ktorej majiteľ náhle tragicky zahynul pri výbuchu nastraženej bomby v aute. S majiteľom sa akosi „stratila“ značná časť firemných peňazí.







Briatore bol obvinený z protiprávneho bankrotu spoločnosti, za čo dostal 4,5 roka väzenia a musel sa zjavne kvôli tomu Talianska stiahnuť do exilu. Zakotvil na Panenských ostrovoch a o necelých 10 rokov sa po všeobecnej amnestii vrátil do Talianska. Toto obdobie nie je úplne transparentné, no nie je podstatné pre príbeh o Flaviovi. Ten počas svojho neskoršieho pôsobenia na burze s cennými papiermi stretáva Luciana Benettona, ktorý spolu so súrodencami v 60. rokoch rozbehol odevnú značku. Briatore dostane od Benettonovcov úlohu vybudovať ich sieť obchodov na území USA, kde postupne vzniká 800 predajní na báze franšízy a šikovný Briatore si od každého franšízistu vyžiada podiel na obrate. Šikovný ťah, ktorý ho katapultuje do vyšších kruhov a smotánky.

V súvislosti s marketingovými aktivitami sa firma Benetton v 1983 roku dostane najprv cez reklamu na monopostoch Tyrell a neskôr na autách Toleman do cirkusu Formule 1. Ich prítomnosť na podujatiach a sérii pretekov napokon prinesie v roku 1985 príležitosť kúpiť stajňu Toleman a premenovať ju na Benetton Formula Ltd. Luciano Benetton do tímu prinesie Briatoreho, ktorý je prvý krát na okruhu a veľmi rýchlo sa osvedčí ako promotér značky pomocou aktivít spojených s pretekmi. Briatoreho pragmatický prístup, niekedy až priveľmi priamočiary, je jeho silnou stránkou a zrejme aj vďaka jeho schopnosti nadväzovať priateľstvá a rozpoznať talenty sa mu niekoľko krát v kariére podarilo do Formule 1 priniesť supertalenty, ako Michael Schumacher či Fernando Alonzo.







Flavio si z Formule 1 spravil svoje javisko a dokázal sa zviditeľniť a zároveň nenápadne v pozadí ťahať za šnúrky. Zažiaril aj ako manažér v tíme Renault, kde pôsobil začiatkom rokov 2000. Jeho priamočiarosť ho však napokon dostala do problémov, potom čo sa prevalil jeho príkaz jednému z jazdcov úmyselne havarovať na okruhu v Singapure a umožniť tak lepšie umiestnenie Alonozovi. Následkom toho ho organizácia FIA doživotne vylúčila z pretekov F1 (tento rozsudok už medzičasom francúzske súdy anulovali) no od roku 2009 sa Briatore na okruhoch a v depách F1 neukazuje. Spolu s ďalšou šedou eminenciou motoršportu, Berniem Ecclestonom je Briatore od roku 2005 v pozadí série GP2, ktorá má atraktívnejší formát než F1, pretože tá je podľa Briatoreho už úplne „nudná“.





O schopnosti Briatoreho podnikateľsky sa realizovať hovorí nielen séria úspechov vo Formuli 1, či v budovaní siete predajní Benetton. Aj jeho aktivity po rozchode s F1 sú zjavne odsúdené na úspech. Svojou prítomnosťou na bujarom živote okolo F1, rôznych večierkoch a párty, svojim „randením“ zo supermodelkami ako Naomi Campbell, či Heidi Klum (tá má s Briatorem dieťa), rozpoznal trhový potenciál pre dovolenkové rezorty a rozbehol pod značkou Billionaire na Sardínii podnikanie v oblasti zábavy, cateringu a ubytovania. Podobných rezortov má dnes niekoľko, dva v Keni, ďalší v Dubaji a hneď tri prevádzky podobného zamerania v Monte Carle. Podľa vyjadrenia Briatoreho, má dnes jeho skupina reštaurácií, klubov a diskoték približne 1000 zamestnancov po celom svete.





Nebol by to Talian, ak by sa nevyznal v obliekaní a aj preto má časť aktivít v odevnom biznise. Billionaire Couture však už dnes ovláda módny tvorca a podnikateľ Philipp Plein, čo Briatore komentoval slovami: „predal som Philippovi 51 % a dnes mám z toho viac, ako keby som sa staral o všetko sám. Keď vidím, že je niekto lepší ako ja, moje ego ma nenúti si takú aktivitu nechať pre seba“.





Receptov na úspešné podnikanie v gastronómii má Briatore hneď niekoľko, no v rozhovore s Nicom Rosbergom dal zopár z najjednoduchších: „ak nájom vo vašej reštaurácii je najviac v protihodnote 6 – 7 % z tržby, za mzdy vydáte 22 – 2 5% a za suroviny 19 – 20 %, tak všetko ostatné je zisk. Musíte mať len kvalitné suroviny a poskytnúť hosťom ten najlepší zážitok.“ Zaujímavý bol aj názor na bonusy: „zamestnanci nemajú podiel na firme, prečo by mali riskovať neúspech? Čo však musia mať, sú bonusy za dobré výsledky a aj v prípade predaja firmy, dostanú odmeny“.

Pri svojom podnikaní ide Briatore zjavne často na hranu a dostáva sa do sporov s daňovými úradníkmi a dozornými orgánmi. Ilustráciou tohto prístupu je aj 60 metrová mega jachta „Force Blue“, ktorú Briatore označil ako najluxusnejší darček, ktorý si v živote kúpil. Za nejasnosti okolo odvedenej DPH pri nákupoch paliva do tejto lode bola daňovou políciou jachta v roku 2010 zadržaná. Súdne rozhodnutie ju však neskôr z depozitu prepustilo a jachta sa opäť voľne plaví a dá sa charterom prenajať za 235 000 eur na týždeň.