Know-how, ktoré posunie vaše podnikanie vpred

O tom, ako bude prednáška vyzerať a čo si z nej odnesiete vám prezradí samotný lektor, ktorý kedysi na Slovenskej obchodnej inšpekcii pracoval.

Jozef, názov Vašej témy je: ,,Ako sa brániť a predchádzať plateniu pokút“. Viete nám to popísať bližšie?

Témy a celková prednáška je zameraná pre podnikateľov, z akéhokoľvek odboru. Všetci vieme, že podnikatelia na Slovensku musia dokonale ovládať stovky zákonov, aby formálne ako – tak spĺňali legislatívne povinnosti, k tomu v priebehu roka pribudnú ďalšie zákony, novely, nariadenia. Ak sa chcete svojmu podnikaniu venovať naplno, množstvo meniacich sa zákonov sa nedá vstrebať. A keďže na Slovensku sú kontrolné orgány sankčné, rozhodli sme sa pomáhať.

V čom by ste chceli podnikateľom pomôcť?

Nepoznám jediný orgán, ktorý by bol zameraný výlučne na to, aby bránil práva podnikateľov. Zase na druhej strane máme rôzne kontrolné orgány, ktoré chránia, či už spotrebiteľov, zamestnancov, fyzické osoby a podobne. Ak podnikateľ spraví chybu, aj nevedomky, je potrestaný pokutou. Chceme ich naučiť predísť zbytočným chybám a naučiť ich brániť sa a uplatniť zákonné práva.

Takže na prednáške ich budete školiť zákony?

Ani nie, na prednáške sa dozvedia zrozumiteľnou a pochopiteľnou formou, ako jednoducho predísť zbytočným pokutám, ako nastaviť legislatívne podnikanie na správnu mieru a aké majú možnosti v správnom konaní.

A aké sú možnosti v správnom konaní? Prezraďte.

Prejdeme si opravné prostriedky, ktoré sa môžu využiť v rámci správneho konania. Ale samozrejme, že tam budú aj príklady z praxe, kedy bolo zastavené konanie, alebo zrušená pokuta voči podnikateľom. Tých prípadov tam bude dosť, účastníci sa majú na čo tešiť.





Budete prednášať aj o svojich skúsenostiach?

Áno, prednášky budú 100% praktické, zo života. Žiadna teória, alebo suché reči. Účastníkov naučíme nové poznatky, naše know-how ku ktorému sme sa my dopracovali rokmi.

Pre koho sú určené tieto prednášky, kto by mal prísť?

Je to pre všetkých, ktorí aktívne podnikajú, alebo plánujú začať. Môže to byť sektor stavebníctva, potravinárstva, alebo môžu prísť hoci aj majitelia kaderníctiev, penziónov, reštaurácii, internetových obchodov (e-shopov) a iných odvetví podnikania.

Kde sa o Vás môžu záujemcovia o prednášky dozvedieť viac?

Všetky dôležité informácie sú na stránkach www.neplat-pokuty a www.zrusene-pokuty.sk

Ďakujem za rozhovor, prajem Vám plnú miestnosť aktívnych podnikateľov.

Ďakujem. Tešíme sa.



