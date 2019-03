Sú kryptomeny cenné papiere alebo komodita?

Zdroj: QZ

Stanovisko Jaya Claytona je dôležité pre investorov, keďže povaha určuje, kto má mať nad kryptomenami regulačnú právomoc. Ak je token považovaný za cenný papier, je regulovaný Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC). V takom prípade tvorcovia meny môžu niesť zodpovednosť za nelegálnu, neregistrovanú ponuku mincí. Tresty a pokuty môžu mať dopady na jednotlivé projekty, alebo ich úplne zlikvidovať. V dôsledku toho sa vývojári krypta snažia vyhnúť označeniu aktívum.

Bitcoin, najznámejšia kryptomena, je v USA regulovaná Commodity Futures Trading Commission keďže v roku 2015 ho uznali za komoditu. Naopak ether, druhý najobľúbenejší žetón po bitcoine, ešte do takejto kategórie zaradený nebol. Komplikáciou je, že ether nie je len kryptomena, ale aj podklad pre sieť ethereum. Ether môže byť použitý na vytvorenie nových tokenov. Užívatelia ho môžu tiež využívať na interakciu s „inteligentnými zmluvami“, predprogramovanými kódmi pre automatické šírenie kryptofondov. Vývojári tvrdia, že ether by sa mohol stať základom pre internet založený na blokoch. Tieto a ďalšie funkcie dostávajú ether do jadra debaty, či ide o aktívum alebo komoditu, najmä preto, že na platformu sa podieľa viac vývojárov.

Clayton sa síce zaoberá otázkou zaradenia krypta, ale otázke ethera sa vyhýba. „Súhlasím s tým, že analýza toho, či ide o digitálny majetok ponúkaný alebo predávaný ako cenný papier, nie je statická,“ píše. „Digitálny majetok môže byť ponúkaný a predávaný ako cenný papier, pretože spĺňa definíciu investičnej zmluvy, ale toto označenie sa môže časom zmeniť, ak sa digitálny majetok neskôr ponúkne a predá takým spôsobom, že už nebude spĺňať túto časť definície."

Zdá sa, akoby Clayton ponechával otvorené dvere, aby sa ether mohol regulovať ako komodita, ale odmietol sa priamo vyjadriť o regulačnom rámci. To je dôvod, prečo by etheroví investori mohli vybrať šampanské.