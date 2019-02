Rusko má druhú miliardárku

Zdroj: intellinews

dnes 0:25

Moskva má viac miliardárov na kilometer štvorcový ako iné mestá v Európe, ale takmer všetko sú to muži. Takmer, nie celkom. Až do tohto roka malo Rusko len jednu ženu miliardárku - Elenu Baturinovú, ktorá zbohatla na moskovskom stavebnom sektore v 90. rokoch. Okrem toho, že je to šikovná podnikateľka, čisto náhodou má za manžela moskovského starostu Jurija Lužkova, ktorý bol poverený rozdeľovaním stavebných povolení v hlavnom meste a spravoval mestský rozpočet viac ako desať rokov. Lužkov bol v roku 2010 nahradený Sergejom Sobyaninom a odišiel do Lotyšska, kde sa venuje včelám.

Druhou ženou miliardárkou v Rusku je žena, ktorá nemala toľko šťastia ako Baturinová, ale aj tak rozprávkovo zbohatla. Podľa výpočtov ruskej verzie Forbes zaznamenala majiteľka najväčšieho on-line obchodu v Rusku, Wildberries, Tatiana Bakaľčuková, minulý rok nárast svojho čistého imania o 600 miliónov dolárov a tento rok dosiahne rovnú miliardu. Je však nutné zdôrazniť, že ohodnotenie jej majetku je len odhadom časopisu, keďže Wildberries nie je spoločnosťou kótovanou na burze (zatiaľ). Je však nepravdepodobné, že sú ďaleko od pravdy.





Internetovému predajcovi sa v skutočnosti veľmi dobre darí v rastúcom sektore elektronického obchodu v Rusku s mesačným počtom používateľov viac ako 60 miliónov ľudí, príjmom vo výške 1,7 miliardy dolárov a investíciami do 150-percentného rozšírenia siete miest pre vyzdvihnutie objednávky.

Spoločnosť, ktorú založila v roku 2004 so svojim manželom Vladislavom Bakalčukom, spustila vlnu ruského on-line predaja. Minulý rok bol Wildberries najväčším on-line predajcom v Rusku už tretí rok za sebou. V roku 2018 očakáva spoločnosť Wildberries tržby vo výške 120 miliárd rubľov, čo predstavuje medziročný nárast o 74 %, informoval denník Kommersant s odvolaním sa na predstaviteľov spoločnosti. "Toto číslo robí z Wildberries popredného elektronického operátora v Rusku a už tretí rok po sebe najväčšieho on-line predajcu celkovo," komentoval výsledky VTB Capital. Obchod sa zameriava na nepotravinové kategórie a pokrýva 1,5 milióna položiek od 10 500 dodávateľov, uviedla banka.





Wildberries očakáva, že počet objednávok sa v roku 2018 takmer zdvojnásobí až na 80 miliónov, čo prispeje k rozšíreniu sortimentu, a to aj na prémiové značky. Analytici, ktorých sa vyjadrili pre Kommersant sa zhodli, že za rýchly rast on-line predajca vďačí celoštátnemu dodávateľskému reťazcu, rozširovaniu sortimentu a oslovovaniu nových zákazníkom, ktorých získava aj prostredníctvom televíznych reklám. Rovnako ako mnohí ďalší predajcovia, aj Wildberries začínal ako predajca dámskeho oblečenia z nemeckých katalógov Otto a Quelle, ale odvtedy sa sortiment rozšíril aj na detské oblečenie, obuv, doplnky, knihy, šport, elektroniku a domácnosť a rekreáciu.

Analytici tvrdia, že jednou z vecí, ktoré umožnila Wildberries dostať sa do čela biznisu, je úsilie a investícia, ktorú vložili do svojho distribučného systému. Hlavným rivalom je Ozon Holdings, ktorej rast je brzdený nedostatkami v systéme dodávania.







Ako to vyplýva zo zverejnených čísel predaja, je nepravdepodobné, že Bakaľčukovej bohatstvo skončí na jednej miliarde dolárov. Objem predaja ruského elektronického obchodu vzrástol v roku 2018 o 19 % na 1,15 mld. rubľov z ruských on-line obchodov, k tomu ešte treba pripočítať ďalších 488 miliárd rubľov ktoré boli minuté v zahraničných internetových obchodoch, čo je predstavuje medziročný nárast o 29 %.

Elektronický obchod v Rusku len teraz začína dozrievať a stále má dostatok priestoru na rast. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen, 90 % Rusov za posledných desať rokov aspoň jeden krát nakúpilo on-line, čo je dôsledok rastúcej dôvery spotrebiteľov v on-line obchody. Podľa Ruskej asociácie pre elektronické komunikácie takmer dve tretiny domáceho rastu elektronického obchodovania v minulom roku priniesol rast Wildberries a Ozon.