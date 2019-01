Splnený sen ekonóma Kennetha Rogoffa

Zdroj: QZ

Foto: YT/BI;bloomberg;getty images

dnes 0:40 -

Európska centrálna banka sa stotožnila s týmito obavami, ale len pomaly sa rozhýbala ku konkrétnemu kroku. Tento mesiac väčšina národných centrálnych bánk eurozóny prestáva dávať do obehu bankovky v nominálnej hodnote 500 eur. Rakúsko a Nemecko tento krok odsunuli na apríl.



ECB svoj zámer oznámila takmer pred troma rokmi a od roku 2014 už nové 500 eurové bankovky netlačí. Avšak národné banky pokračovali v prijímaní a distribúcii neslávnej bankovky, niekedy označovanej za "bin Ládinove" za ich údajnú úlohu pri financovaní terorizmu. ECB tvrdí, že 500-ka bude vždy akceptovaná v rámci systému eura.





Rogoff o takýchto zmenách hovorí už asi 20 rokov. Podľa bývalého šéfekonóma MMF je postupné vyraďovanie 500 eurovej bankovky "malý, ale konštruktívny krok a tiché priznanie, že veľké bankovky sa neprimerane používajú na daňové úniky a trestné činy." Dlhodobo tvrdí, že hlavným dôvodom, prečo sa politici zdráhajú vzdať hotovosti je, že práve vďaka nej sa dostanú k množstvu peňazí.

Centrálne banky si účtujú "razobné" pri tlači peňazí, čo im prináša zdroj príjmov, ktorý pravdepodobne pomáha zachovať si nezávislosť. Ide o rozdiel medzi hodnotou peňazí a nákladmi na produkciu - inými slovami, ekonomickými nákladmi na tvorbu meny v rámci danej ekonomiky alebo krajiny. Ale z pohľadu Rogoffa, vlády pravdepodobne strácajú oveľa viac peňazí prostredníctvom daňových únikov a trestných činov, ktoré uľahčuje hotovosť, než získajú z tlače hotovosti. Ekonóm tvrdí, že centrálne banky dokážu nájsť iné spôsoby, ako si zabezpečiť príjmy.



Existujú, samozrejme, legitímne dôvody na to, aby sme udržali fyzickú hotovosť. Jej elektronické náhrady sú viac sledovateľné a náchylné na vládny (či firemný) dohľad. Niektorí ľudia považujú za jednoduchšie rozdeliť si peniaze, vytvoriť si domáci rozpočet, keď používajú hotovosť. Iní jednoducho neveria bankám, obávajú sa deflácie alebo sa chcú chrániť pred negatívnymi úrokovými sadzbami. Ak by sa spoločnosť vzdala papierových peňazí príliš rýchlo, starší, chudobní a bezdomovci by boli najzraniteľnejšími, ľahko by mohli zostať mimo systému. To je dôvod, prečo Rogoff navrhuje najskôr vzdať sa veľkých bankoviek a nie hneď hotovosti ako takej.







Záujem podsvetia o 500 eurové bankovky potvrdzuje aj správa Europolu z roku 2015. Agentúra EÚ pre presadzovanie práva poukázala na to, že 500 eurové bankovky sa tak často nepoužívali na platby, stále ale predstavovali jednu tretinu hodnoty všetkých bankoviek v obehu. Kvôli ich vysokej nominálnej hodnote sú obzvlášť atraktívne pre zločincov, pretože uľahčujú transport veľkého objemu peňazí. "Hoci nie vždy sa hotovosť využíva na trestné činy, všetci zločinci v určitom štádiu prania špinavých peňazí hotovosť využívajú," myslí si Europol.

Využitie hotovosti v oblasti financovania terorizmu je pravdepodobne jedným z hlavných dôvodov, prečo politickí predstavitelia rozhodli o postupnom stiahnutí veľkých bankoviek. Pritom zbavenie sa papierových peňazí nie je natoľko účinné pri predchádzaní teroristických útokov, ako na potlačenie daňových únikov. Je to preto, že suma peňazí potrebná na financovanie terorizmu sa javí ako pomerne malá. Vo svojej knihe Rogoff píše, že finančné potreby ISIS, jednej z najlepšie financovaných teroristických organizácií, boli pomerne skromné ​​v porovnaní s potrebami jedného z hlavných drogových kartelov.



Centrálne banky majú ešte jeden dôvod, prečo postupne tlmiť používanie papierových peňazí. Úrokové sadzby na celom svete klesli, čím sa politickým činiteľom znižuje priestor na zníženie nákladov na úvery pri budúcom ekonomickom šoku. Rozšírenie používania elektronických peňazí by im mohlo v prípade potreby pomôcť pri zavádzaní záporných úrokových sadzieb, aby sa efektívnejšie naštartovala ekonomika počas veľkého poklesu. Ak sú sadzby negatívne, vkladatelia vlastne platia bankám za to, že u nich majú odložené svoje peniaze. Tým pádom sú motivovaní k tomu, aby tieto peniaze minuli, alebo ich investovali.



Avšak aj bez oficiálnejších zásahov sa ľudia v mnohých častiach sveta postupne vzdávajú hotovosti. Z vlastnej iniciatívy. Aplikácie uľahčujú prevod peňazí medzi priateľmi a bezkontaktné platby sú oveľa rýchlejšie pre malé transakcie ako vyťahovanie fyzických peňazí. Keď tento trend dosiahne kritický bod, Rogoff hovorí, že centrálne banky budú pod ešte väčším tlakom zbaviť sa bankoviek veľkých nominálov, ako napríklad 500 eurovej bankovky. "Tam sa to celé preklopí, keď už nebude možné, aby sa centrálne banky schovávali za figovým listom a poukazovali na mierny dopyt po veľkých bankovkách."