Starnúca ekonomika má páchnuci problém

"Ak sa plán zrealizuje, záťaž pre tých, ktorí pracujú v ošetrovateľských zariadeniach, sa zníži," povedal pre Asahi News Masayuki Muraoka, zamestnanec ministerstva pôdohospodárstva. V Japonsku, krajine s najstaršou populáciou na svete, je starostlivosť o starých ľudí prekvitajúcou oblasťou podnikania. Ako informovala agentúra Bloomberg, najväčší výrobca plienok v Japonsku, Unicharm, hlásil, že v roku 2011 prekonal predaj plienok pre dospelých predaj detských plienok. Aj japonské papierenské spoločnosti rozširujú svoje výrobné kapacity na plienky pre dospelých, aby dokázali využiť rýchlo rastúci trh. Euromonitor, zaoberajúci sa výskumom trhu, odhadol, že trh s "inkontinenčnými pomôckami pre dospelých" v Japonsku v roku 2016 predstavoval približne 1,8 miliardy dolárov, alebo približne 20 % celosvetového trhu s plienkami pre dospelých.

Nárast používania inkontinenčných pomôcok pre starších ľudí je v Japonsku obrovskou záťažou. Zamestnanec v odvetví starostlivosti o staršie osoby v Nagoji pre Asahi povedal, že v zariadení pre starostlivosť o starších ľudí, 20 starších obyvateľov zvyčajne vyprodukuje okolo troch vriec odpadu s obsahom 90 litrov. Ide o páchnuce plienky. Asi 80 % obsahu týchto plienok je v kvapalnej forme, čo znamená, že jeho oddelenie od zvyšku plienky by výrazne pomohlo odľahčiť prácu opatrovateľov.







Počiatočná myšlienka ministerstva vlády o rozdrvení použitých plienok a spláchnutí v špeciálnych potrubiach narazila na vlnu kritiky z dôvodu environmentálnej záťaže, vplyvom častíc, ktoré sa nerozkladajú. Preto sa zvažujú dva alternatívne plány.

Prvým je, že sa strojovo oddelí plienka od jej obsahu tak, že sa opláchne iba výkal, zatiaľ čo plienka sa zlikviduje v bežnej nádobe na odpad. Druhá možnosť je strojom rozdrviť použité plienky a následne oddeliť exkrementy. Ministerstvo údajne viac verí prvej možnosti.



Niektoré japonské spoločnosti sa chytili požiadavky vlády ponúkať oplachovacie plienky. Spoločnosť Lixil v októbri avizovala, že vyvíja stroj na drvenie plienok s nádejou, že môže byť plne funkčný do roku 2021. Ministerstvo tiež údajne požiadalo Panasonic, aby vyvinul prototyp zariadenia na oddelenie exkrementov z plienok. Ak by sa Japonsku podarilo vyvinúť lepšie plienky pre dospelých, mohlo by sa zamerať aj na zahraničný trh. Starnutie obyvateľstva je problémom aj v iných krajinách. Euromonitor predpovedá 48 % nárast predaja plienok pre dospelých v USA v rokoch 2015-2020, v porovnaní s 2,6 % detských plienok.