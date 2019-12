12 netradičných dní: Čo dostanete za 30 miliónov dolárov?

Zdroj: CNBC

Elon Musk a jeho SpaceX boli nedávno v centre pozornosti po oznámení, že istý japonský miliardár, Yusaku Maezawa, bude jeho prvým zákazníkom pre súkromný vesmírny let okolo mesiaca. Zároveň firma plánuje v roku 2019 začať predávať lístky na 11-minútové lety do vesmíru za 200 až 300 000 dolárov. Aj Virgin Galactic Richarda Bransona už predala 650 vstupeniek na palubu vesmírnej lode, za približne 250 000 dolárov kus. A do tretice je tu Space Adventures, jediná súkromná vesmírna spoločnosť, ktorá ako prvá už posielať turistov do vesmíru. Richard Garriott spoluzakladal firmu, jeho hlavnou motiváciou bolo, aby sa sám dostal do vesmíru.

Space Adventures je akousi kozmickou cestovkou. Spája ľudí s prostriedkami s voľnými miestami na palube ruských rakiet, zatiaľ čo SpaceX, Blue Origin a Virgin Galactic plánujú posielať turistov pomocou svojich vlastných rakiet. Do dnešného dňa Space Adventures sprostredkovala osem výletov na medzinárodnú kozmickú stanicu pre sedem turistov (spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Charles Simonyi letel do vesmíru dvakrát). Každý rok má k dispozícii štyri až osem letov.



Garriott bol šiestym plateným vesmírnym turistom v histórii. Na ISS žil 12 dní v roku 2008 a stálo ho to 30 miliónov dolárov. Na medzinárodnú vesmírnu stanicu sa dopravil prostredníctvom ruskej vládnej kozmickej lode Sojuz, ktorá mala k dispozícii jedno voľné miesto. NASA odmietla požiadavku Space Adventure na prepravu civilných pasažierov. "Nepochybne existuje niečo, o čom som nikdy nepočul. Až potom, ako som absolvoval let", hovorí Garriott na margo zážitkov pre CNBC.



Ako prvé spomína samozrejme posun v perspektíve, pocite úplnej jednoty. "Keď sa pozeráte z vesmíru smerom k Zemi, vidíte zmeny počasia, pretože ste nad mrakmi, vidíte zmeny v geografii Zeme. Keď sa pozriete na púšte, zvyčajne nie sú zakryté mrakmi, všimnete si, ako vietor vytvára tvary, ktoré sú viditeľné len z vesmíru," hovorí dnes 57-ročný Garriott. "A vidíte aj zásahy človeka, vidíte, aký jasný je výrub v Amazonskom pralese. To isté vidíte v Afrike," hovorí Garriott. "A pri tom pohľade si pomyslíte, to predsa nie je udržateľné! A vidíte, ako je každá rieka prehradená, každý pohorie má cesty, každý les vrátane džungle pretínajú cesty, kvôli ťažbe dreva. Vplyv ľudstva, stopa ľudstva je všade na Zemi, neexistuje žiadna divočina, ktorú by ste mohli vidieť z obežnej dráhy vesmírnej stanice," hovorí Garriott, ktorý aktívne podporuje rôzne zelené iniciatívy.







Živé, dýchajúce monštrum

Garriott letel do vesmíru z Bajkonuru v Kazachstane. "Prichádzate k rakete stojacej vzpriamene na rampe, je plná paliva, ktoré si vyžaduje skladovanie pri extrémne nízkych teplotách. Kondenzát prúdiaci po stranách, všetko to vŕzganie, stonanie. Ventily sa otvárajú a zatvárajú, vy sa dotýkate tohto obrovského stvorenia, v podstate je to živé, dýchajúce monštrum," hovorí. Na palubu rakety ho vyiezol miniatúrny výťah. Do kapsule pre cestujúcich vstúpil ako prvý. "Vstupujem do tejto temnej a studenej kapsule, som jeden z tých, ktorí ju budú ovládať. Potom prichádza letecký inžinier a veliteľ a spoločne nakonfigurujeme stroj na uvedenie do prevádzky," hovorí Garriott.







Kým v Spojených štátoch je tradíciou odpočítavanie pred štartom, v Rusku nič také nerobia. "Kontroluje sa bod po bode a keď sa v zozname dostanete až na štart, zaznie ruské slovo "pusk ". V tom momente sa raketa odlepí od zeme. Je zaujímavé, že pri rakete poháňanej kvapalinou nie je so štartom spojený takmer žiaden hluk a žiadne vibrácie. Nie je to ako na pretekoch, počiatočný pohyb je takmer nepostrehnuteľný." To, čo cítite, je rastúci odpor gravitačnej sily na vašom tele. "Zabárate sa hlbšie, hlbšie a hlbšie do sedadla a nárast tlaku je čoraz silnejší počas niekoľkých minút, až kým sa nedostanete na asi 4,5, 5 G. Potom sa tlak ustáli a keď motor odpadne, plavíte sa voľne vo vesmíre," hovorí Garriott. "Potom sa rozsvieti kontrolka a dosiahli ste obežnú dráhu Zeme, už voľne plávate v priestore, a vidíte pod sebou Zem." Ruský Sojuz sa pripája k Medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorá obieha okolo Zeme asi 410 km nad zemským povrchom, za vesmír sa považuje už 100 kilometrov nad povrchom.

Veľká potreba

Návšteva vesmíru si vyžaduje odopretie mnohých komfortov domova. Napríklad pri absencii gravitácie musíte spať priviazaní na pevný objekt. "V podstate vám dajú niečo ako spacák a povedia, aby ste si našli miesto na spanie." Vo všeobecnosti asi polovica astronautov nemá problém so spaním, druhá polovica naopak spať nedokáže. Aj kvôli hluku, ktorý je na ISS. Ďalším zápasom je toaleta. "Celé knihy popisujú ako ísť na toaletu vo vesmíre, ale všetko sú to klamstvá...Profesionálni kozmonauti cítia potrebu tieto veci nezverejňovať," hovorí Garriott. "Ide v podstate o priestor veľkosti telefónnej búdky kde je pripevnený pivný sud k podlahe. Je to vysávač, ktorý má dva spôsoby, ako sa dá pripojiť k rôznym telesným otvorom. Hadica na likvidáciu tekutín, tá funguje dobre. Potom je to časť, o ktorej sa toľko nehovorí, na likvidáciu stolice, kde už potrebujete gumené rukavice ak netrafíte do otvoru. Keď trénujete na vesmírny let, používate všetky skutočné prístroje. Okrem toalety," hovorí Garriott. "Je to určitý druh rituálu, kým zistíte, ako používať vesmírnu toaletu."

Zľava doprava americký vesmírny turista Richard Garriott, ruský kozmonaut Jurij Lončakov a americký astronaut Michael Fincke pred záverečným testom v modeli vesmírnej rakety Sojuz TMA v Hviezdnom mestečku pri Moskve 19.septembra 2008.

Let za 20 miliónov dolárov

V čase keď letel Garriott do vesmíru, existovali iba dve možnosti, ako dopraviť kozmonautov na ISS. Bol to ruský Sojuz vo vlastníctve ruskej vesmírnej agentúry Roskozmos a americký raketoplán, ktorý vlastní NASA. Kým NASA jednoznačne odmietla Garriottovu žiadosť, Roskozmos sa vyjadril, že nemá zdroje na výskum toho, koľko by takáto cesta stála."Považovali sme to v podstate za áno," hovorí Garriott. V roku 2000 zaplatil spoločnosti Roskozmos 300 000 dolárov na výskum toho, aby vyčíslili, koľko by stáli lety súkromného obyvateľstva do vesmíru. Roskozmos prišiel s cenovkou 20 miliónov dolárov. Garriott v tom čase tieto peniaze mal. "Pred niekoľkými rokmi som predal svoju prvú hernú spoločnosť, Origin Systems spoločnosti Electronic Arts a na účet som dostal viac než túto sumu peňazí. Povedal som si "výborne, idem do vesmíru. " Bol som prvý človek, ktorý sa prihlásil ako súkromný občan, ktorý poletí do vesmíru," hovorí. Garriott, ktorý ale v skutočnosti potrebnú hotovosť nemal. Mal množstvo akcií.



Electronic Arts získala jeho spoločnosť za akcie. A následne praskla dotcom bublina v roku 2001. "Prišiel som o ďaleko najväčšiu časť môjho čistého imania," hovorí Garriott. "Stálo ma to 20, 30 rokov úsilia, aby som si zabezpečil, že budem môcť letieť do vesmíru," spomína ako vyrastal v blízkosti zariadenia v NASA v Texase s otcom, ktorý bol kozmonaut. Potom sa trhy zrútili. "Razom som nebol schopný zaplatiť za môj výlet do vesmíru. Bolo to zdrvujúce."

Krátko po pristátí ruskej kozmickej kapsule 24. októbra 2008 pri Arkalyku.

Space Adventures (vesmírne dobrodružstvo), ktoré Garriott založil v roku 1998, má v súčasnosti centrálu vo Virgínii. Cez túto agentúru sa dostal do vesmíru aj Dennis Tito, Bolo to v apríli 2001 a strávil tam sedem dní. "Dennis Tito sa stal prvou súkromnou osobou, ktorá letela do vesmíru, bolo to pre mňa veľkým sklamaním, ale potom som vytvoril ďalšiu hernú spoločnosť a predal ju," hovorí Garriott. Keď sa nakoniec v roku 2008 dostal do vesmíru, už sa cena letu vyšplhala na 30 miliónov dolárov, čo si vyžiadalo v tom čase takmer všetky jeho peniaze. Už necúvol.