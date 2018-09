Kto je Yusaku Maezawa, ktorý ako prvý poletí na Mesiac so SpaceX

Zdroj: businessinsider

Foto: SITA/AP;TASR/AP;instagram

dnes 11:17 -

Maezawa priznal, že si kúpil všetky sedadlá pre posádku pre vesmírny let Big Falcon Rocket, ktorý bol pôvodne navrhnutý na kolonizáciu Marsu. Vezme si so sebou šesť až osem umelcov, ktorí ho budú netradičnou cestou sprevádzať. Konkrétne osoby ale ešte nevybral. Hovorí, že umelci budú súčasťou projektu nazvaného #dearmoon, pomôže umelcom pri vytváraní nových diel inšpirovaných ich lunárnou cestou.

Očakáva sa, že misia bude spustená za päť rokov, výlet bude trvať štyri až päť dní a potenciálne dopraví cestujúcich do vzdialenosti asi 20 kilometrov od povrchu Mesiaca. Musk tvrdíí, že len 5 % zdrojov spoločnosti sa použije na túto cestu, vývoj ale bude nakoniec stáť 5 miliárd dolárov. Japonský podnikateľ zaplatil "podstatné percento" projektových a stavebných nákladov novej rakety. Koľko prvý vesmírny turista zaplatí celkovo za lunárny let, zatiaľ nie je jasné. Maezawa sa ale pravdepodobne vydá na najdrahšiu cestu v histórii.

V najbližšom čase bude najdôležitejšou úlohou pre SpaceXu preukázať, že dokáže bezpečne lietať s ľudskou posádkou tým, že prepraví astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu pomocou svojej rakety Falcon 9 a kozmickej lodi Dragon, čo sa očakáva v apríli 2019.



Zatiaľ existuje len málo predpisov, ktoré sa týkajú súkromných spoločností, ktoré chcú dopraviť človeka do vesmíru, hoci vláda USA musí mať istotu, že akýkoľvek štart z jej území neohrozí iné vesmírne aktivity. Zatiaľ majú všetci cestujúci podpísanú výnimku.



Pozrime sa bližšie na to, kto je ten muž, ktorý by mohol byť súčasťou revolúcie v kozmickom cestovaní.





Yusaku Maezawa sa narodil v roku 1975 vo východnej prefektúre Čiba, v regióne Kantó na ostrove Honšú.



Založil indierockovú skupinu s názvom Switch Style, ich debutové EP vyšlo v roku 1995, sedel za bicími.





Za svoju vášeň považuje kolekciu CD nosičov, otvoril si aj zásielkový obchod.



V ranom veku sa rozhodol, že sa nechce stať pracovníkom v Japonsku "po tom, ako videl všetky tie unavené tváre v rannej hromadnej doprave."



V roku 1998 založil firmu Start Today Inc, dne je kótovaná na Tokijskej burze cenných papierov a Maezawa vlastní približne 38 % spoločnosti.







Trhová kapitalizácia spoločnosti dosiahla v júli minulého roka 7,2 miliárd USD.



Po tom, čo opustil segment hudby, jeho spoločnosť sa zmenila na on-line platformu a začala predávať oblečenie. Dnes patria jeho spoločnosti, okrem iných aj Zozotown a Wear, medzi najväčšie v Japonsku.



Má aj firmu zaoberajúcu sa oblečením na mieru, zvanú ZOZO. Pomocou 3D metriky zosníma veľkosti zákazníka a dodá zákazkové oblečenie.

Služba je k dispozícii vo viac ako 72 krajinách.







Maezawa patrí k zanieteným umeleckým zberateľom, má pôsobivú zbierku diel umelcov ako Pablo Picasso, Yayoi Kusama, Richard Prince a Jeff Koons.



V máji 2017 Maezawa pokoril rekord, keď zaplatil 110,5 milióna dolárov za obraz z roku 1982, ktorý Jean-Michel Basquiat nazval Bez mena. Išlo o najväčšou sumu, ktorú kedy zaplatili v aukcii amerického umelca. "S radosťou oznamujem, že som práve získal toto majstrovské dielo. Keď som sa s touto maľbou prvýkrát stretol, bol som vzrušený a s vďačnosťou za moju lásku k umeniu sa chcem s touto skúsenosťou podeliť s čo najväčším počtom ľudí," napísal po kúpe na Instagram







Meazawa sa rozhodol vziať umelcov so sebou do vesmíru, keď premýšľal o umení, aké by asi Basquiat mohol vytvoriť, ak by poletel do vesmíru. "Jedného dňa, keď som hľadel na jeho obraz, som si pomyslel:" čo keby Basquiat letel do vesmíru a videl Mesiac, aké nádherné majstrovské dielo by asi vytvoril? "



Meazawa je to 18. najbohatší človek v Japonsku, jeho čisté imanie sa odhaduje na približne 3 miliardy dolárov a je úzko prepojený s technologickým svetom.







Pripravuje sa na jednu z najpokročilejších vesmírnych misií.



Elon Musk opísal Maezawu ako neuveriteľne statočného a povedal, že jeho túžba zúčastniť sa a zaplatiť za túto cestu obnovila Muskovu vieru v ľudskosť. "Bude to nebezpečné, nebude to žiadna prechádzka parkom. Nie je 100 % istota, že sa nám to podarí, ale urobíme všetko, čo je ľudsky možné, aby sme tento let dokázali zrealizovať čo najrýchlejšie a čo najbezpečnejšie." Musk dokonca zažartoval, že sa môže pripojiť k Maezawovej k inauguračnej turistickej misii. "Možno budeme obaja palube ," poznamenal a Maezawa, len prikývol, že áno. Zamestnanci SpaceX zostali rozčarovaní.