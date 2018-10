Americké akcie opäť v poklese

dnes 20:11 -

Začiatok nového obchodného týždňa otvorili maloobchodné tržby z krajiny vychádzajúceho slnka. Na medziročnej báze vyšli v súlade s očakávaniami na úrovni 2,1 %. Predstihové indikátory v čínskej ekonomike opäť poukazujú na spomalenie, keďže väčšina z nich vykázala v októbri horšie výsledky. Navyše, juan za tento rok stratil už 8,8 % a obchoduje sa blízko psychologickej hranice 7 USDCNY, čo sú 10-ročné minimá. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,16 %, Hang Seng Index +0,38 %, CSI 300 -3,05 %.

Na starom kontinente sme mali k dispozícií iba makroekonomické dáta z Veľkej Británie, kde počet schválených hypoték vykázal hodnotu 65,27 tisíc, trhový konsenzus rátal s objemom 65 tisíc. Voľby v západnom Hesensku skončili pre CDU zle, keď strana získala iba 27,2 % hlasov oproti 38,3 % naposledy. Ešte horšie skončila SPD, keď získala iba 19,6 % oproti 30,7 % naposledy. Je to najhorší výsledok od roku 1946. SPD reagovala, že problémom pre jej voličov je súčasná vládna koalícia a pokiaľ sa nedostavia na budúci rok politické výsledky, SPD odíde z koalície. Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vyjadrila, že vo svojej funkcií zotrvá do roku 2021 a potom už neplánuje kandidovať na tento post ani do parlamentu. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,64 %, CAC 40 +0,44 %, DAX +1,20 %.

Spojené štáty americké zverejnili osobné výdavky za september. Na medzimesačnej báze vykázali rast v súlade s odhadmi analytikov na úrovni 0,4 %. Osobné príjmy rástli síce tempom 0,2 %, trhový konsenzus však rátal s rastom o 0,4 %. Výsledková sezóna v USA pokračovala aj dnes, avšak bez dôležitých firiem. Záver obchodovania priniesol opäť risk-off sentiment a hlavné akciové indexy zavreli v červených číslach. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA -1,01 %, S&P500 -0,66 %, NASDAQ -1,63 %.