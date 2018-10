Objednal si dve vody a nechal prepitné 10 000

Zdroj: The News & Observer

Foto: Sup Dogs

dnes 12:00 -

"Vypil len niekoľko dúškov a položil peniaze na stôl, s poznámkou, že "ďakujem za lahodnú vodu", uviedol Brett Oliverio šéf reštaurácie pre The News & Observer. Ako sa neskôr ukázalo, nebol bežný veľkorysý zákazník. "Bola to hviezda YouTubu, Mr.Beast, nakrúcal reakciu servírky, keď si vzala peniaze. Blázon. "

Sup Dogs v centre Greenville je obľúbený podnik, medzi obyvateľmi aj študentmi, takže prepitné je na dennom poriadku, nie však extrémne vysoké. "Je to zatiaľ najviac, " povedal Oliverio. "Druhé najvyššie bolo 500 dolárov.“



"Dobrí ľudia dodnes robia dobré veci," povedal údajne Beast, podľa výpovede Oliveria. Servírka, ktorá obslúžila Mr.Beasta je študentkou ECU Alaina Custerová. Časť peňazí si nechala a s ostatným sa rozdelila so zvyškom personálu. "Neverila som,. Že ide o skutočnosť," povedala Custerová v rozhovore pre N & O. "Zobral som to a bol to obrovský balík stoviek. Spýtala som sa, "čo to je?" Myslela som si, že si niekto zo mňa strieľa."

Keď Custerová od stola odišla, dvaja ďalší muži pri inom stole ju pozorovali a nakrúcali jej reakcie. "Bola som v takom šoku, že som si ani neuvedomila, že ma nakrúcajú, až neskôr." Po prinesení vody, nechala Custerová Mr. Beastovi a ďalšiemu mužovi zopár minút, aby si pozreli menu. Keď sa vrátila, boli preč, bankovky nechali v obrúsku. "Snažil som sa ich spočítať, ale bolo ich príliš veľa, nedokázala som to," povedala. "Dvaja muži, ktorí situáciu nakrúcali, sa ma spýtali, či viem, čo urobím s tým veľkorysým prepitným a oznámili mi, čo sú zač. Potom sa Mr.Beast a druhý muž vrátili, aby sa k nim pripojili. Bola som natoľko potešená. Väčšina z nás, ktorí pracujeme Sup Dogs, sme vysokoškoláci, všetko sme si to rozdelili, peniaze pomohli mnohým ľuďom."





Mr.Beast má Youtube viac ako 8,8 miliónov odberateľov. Vo svojich videách sa už aj predtým venoval darcovstvu, napríklad 30 000 dolárov za svoj obľúbený streamer Twitch, 20 000 dolárov rozdal z dronu, za doručenie pizze 10 000 dolárov v hotovosti a podobne.