Tak, ako ich dnes ešte nepoznáme

Než sa tak stane, budú sa giganti ako GM, alebo Ford snažiť spojiť so seberovnými hráčmi, alebo s malými inovatívnymi firmami. Už dnes vidíme, že každá automobilka chce vo svojom modelovom rade mať zrelý elektromobil, veď stačí sa pozrieť na reportáže z tohtoročného autosalónu v Paríži. Jednotlivé značky sa len tak predbiehali vo svojich stánkoch a predstavili rôzne koncepty e-mobility.







Dá sa povedať, že od Diesel Gate sa celé odvetvie dostáva do E-horúčky. Investície do nových pohonov, do autonómnych áut alebo do zdieľaných vozidiel sa dostávajú do miliardových objemov. Honda len nedávno oznámila, že spoločne s General Motors bude pracovať na vývoji autonómnych vozidiel. Vklad Hondy je približne 2,8 miliardy dolárov a cieľom spoločného podniku je vyvinúť autonómne jazdiace vozidlo, ktoré sa bude dať masovo vyrábať a predávať na celosvetovom trhu. Tretím partnerom v spoločnom podniku pod názvom Cruise je Japonská investičná spoločnosť SoftBank, ktorá je okrem iného v pozadí firiem ako Uber a Didi, ktoré hrajú prím v zdieľaní jázd. Soft Bank do tohto podniku vkladá viac ako 2 miliardy USD.







Prelínanie Detroitu a Silicon Valley je vidieť aj v prípade Ford Motor Company, ktorá sa spája s firmami ako Lyft, alebo Argo Ai. Ďalším je napríklad Jaguar Land Rover, ktoré sa podieľa na plánoch spoločnosti Waymo (bývalá súčasť Googlu, podnikajúca v oblasti autonómneho automobilizmu) a má pre Waymo dodať 20 000 kompaktných vozidiel s termínom dodávky od roku 2019. Waymo na oplátku bude výrobcom áut dodávať ich technológiu na báze umelej inteligencie.

Prvé nebadané zmeny v automobilovom odvetví sa už dnes začali a je len otázkou rýchlosti jednotlivých výrobcov, kedy nastane skutočná revolúcia. Ak vezmeme do úvahy, že Tesla model S sa predávala za viac ako 120 000 eur a bola skôr pre zámožných „eko“ investorov a podnikateľov, dnes ponúkaný model 3 má cenovku niekde na úrovni 35 000 Eur.







Odborníci argumentujú, že klasický spaľovací motor má zhruba 200 pohyblivých častí, elektromotor len niekoľko, takže by mal byť niekoľko násobne spoľahlivejší a menej náročný na údržbu. Ak sa do úvahy vezme, že priemerný vodič Uberu v USA najazdí ročne 80 000 kilometrov, opotrebuje za 4 roky možno 2-3 klasické autá so spaľovacím motorom. Nehovoriac o spotrebe paliva a cene údržby. Je predpoklad, že elektromobilov by za rovnaké obdobie opotreboval maximálne dva. Ak dokáže vývoj autonómnych vozidiel nahradiť vodičov Uberu, dostáva sa cena pre spotrebiteľa vo chvíli, keď sa z rovnice vynechajú mzdové náklady, na 1/3 z dnešných cien.





Karty v autonómnej mobilite už dlhodobo so striedavými úspechmi mieša aj gigant Apple. Niekoľko rokov Apple viedlo rozhovory s BMW o spoločnom vývoji vozidiel, no pre požiadavky Apple na sprístupnenie technických detailov údajne BMW z tejto kooperácie potichu vycúvalo. Podobne sa diskutovalo medzi Mercedesom a Apple, no ani z tejto kooperácie napokon nič nevzniklo. Dnes sa Apple snaží s ďalším nemeckým výrobcom VW o výrobu mikrobusov, ktoré by v prvom kroku mali prevážať po rôznych objektoch Apple, úplne bez zásahu ľudskej ruky ich zamestnancov. Zdá sa, že v dcérskej spoločnosti Volkswagenu v Taliansku, vo firme Italdesign sa už horúčkovito dokončujú prvé modely T6 s „črevami“ od Apple.