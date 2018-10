Ambiciózne ciele hoci je otázne, či prežije

Zdroj: HOR

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 0:19 -

Akcie Fordu klesli na úroveň z rokov, kedy vláda zachraňovala Detroit pôžičkami. Pod vedením bývalého šéfa Boeingu Mullalyho sa Ford relatívne rýchlo opäť postavil na nohy, zaviedol vyššiu formu jednotnosti v ich modeloch a pod heslom One Ford sa americké modely dostali do Európy a vcelku s aim darilo. U nás známa Kuga je v USA predávaná ako Escape a je jednou z najpredávanejších v segmente menších SUV na starom kontinente.





Dnes však Ford hovorí o tom, že bude redukovať svoju produktovú paletu v USA, ohlasuje prepúšťanie a hľadá partnerov na outsorcovanie celej palety činností mimo firmu. Podľa správ z kuchyne Fordu z apríla tohto roka, je možné, že v USA z predajní vymiznú sedany a menšie autá ako Fiesta či Fusion (u nás predávaný ako Mondeo). Ich pozície majú prevziať ďalšie SUV a terénne vozidlá, o ktoré je naďalej záujem zo strany spotrebiteľov.







Problémy však Ford nemá len v USA, aj jeho Európske a Indické továrne neprodukujú vozidlá, ktoré by tvorili zisk. Polročné výsledky k júnu 2018 hovoria o tom, že v porovnaní s rovnakým obdobím 2017 sa vo Forde vytvorilo o 1,2 miliardy dolárov menej zisku a tržby vzrástli o 1,9 miliardy na celkových 80,9 miliárd USD.

Pred 2 rokmi si Ford našiel nového externého CEO, ktorý dovtedy viedol výrobcu kancelárskeho nábytku Stellcase Jima Hacketta. Je zaujímavé, že opäť sa musel obzerať po externých kandidátoch a nevedel dosadiť nikoho z fordovykých odchovancov. Rovnako ako v prípade A. Mulalyho, ktorý pekne opísal udalosti po jeho nástupe do Fordu vo svojej knihe American Icon, zrejme aj Hackett bojuje s intrigami, egomaniactvom a malosťou vedúcich manažerov Fordu.







Tradičnou chorobou Fordu je zdá sa pomalosť pri zavádzaní nových modelov na trh. Aj keď sa firma snaží položiť základy pre technológie budúcnosti (napríklad miliardovou investíciou do svojej materskej továrne v Dearborne) a pripravuje sa na autonómne jazdenie, elektromobilitu a konektivitu, dnes im ich modely negenerujú také výnosy, ako pred dvoma rokmi. Modelový rad je zastaraný a konkurencia už dnes ponúka modernejšie autá, ako má Ford.





Ambiciózne ciele si firma kladie aj dnes, no je otázne, ako prežije do momentu, kedy sa tieto ciele majú naplniť. Jedným z nich je priniesť v roku 2021 na trh model, ktorý bude spĺňať parameter SAEI podľa stupňa 4. Preložené do ľudskej reči, bude to auto, do ktorého nebude potrebný zásah ľudskej obsluhy počas jazdy. Pre tento cieľ sa Ford snaží o nevídané zmeny, otvorili kanceláriu v Palo Alto – v Silicon Valley, ktorá má firmu dostať do epicentra technologických revolúcií. Prím vo vývoji autonómnej mobility dnes hrajú skôr technologické firmy z Kalifornie, no Ford chce mať celý produkt pod svojou kontrolou. To znamená, že investície idú aj do písania softvéru, vývoja senzorov a komunikačných modulov.







Ford sa už spojil napríklad s firmou Lyft, ktorá poskytuje zdielané jazdy, odkúpil nedávno startup Chariot, ktorý poskytuje pre obyvateľov v San Franciscu spoločné jazdy autami. Toto všetko má firmu preniesť do novej éry mobility, kde autá budú slúžiť viacerím užívateľom. Problém však je zrejme aj vo filozofii. Na rozdiel od IT firiem, ktoré hovoria, že ak ste na trh dodali produkt, ktorý nemá žiadne chyby, tak ste ho priniesli neskoro. Pri automobiloch takúto filozofiu Ford asi uplatniť nemôže, pretože následky môžu byť smrteľné pre spotrebiteľov a iných účastníkov premávky.





Zdá sa, že ak sme si nedávno mysleli, že IT firmy predbehnú “staré odvetvia” a tie zaniknú, dnes to skôr vyzerá na úspešnú spoluprácu nových a starých hráčov, kde obe strany dosiahnu spoločné ciele rýchlejšie. Ako hovoria zástupcovia ďalšej mladej firmy, v ktorej Ford investoval v roku 2017 celú 1 miliardu dolárov ARGO AI, naučiť počítač riadiť bezpečne a plynule auto, je oveľa ťažšie ako naučiť počítač pravidlá šachu. V ich ponímaní je šoférovanie skôr sociálna aktivita, než len čisto mechanické reagovanie na okolie a zadané parametre. Preto je aj dnes ťažko presne povedať, kedy skutočne autonómne vozidlá budú zrelé na hromadné používanie.