Čo dokáže zlato

dnes 10:57

Po finančnej kríze sa stal žltý kov na niekoľko rokov jedným z najvýnosnejších aktív. Ale keď sme sa pozerali na jeho výkon bezprostredne po kríze, i žltý kov strácal na konci októbra 30 %, hoci na tom zlato bolo väčšinou lepšie než americké akcie z indexu S&P 500.







Napriek tomu, že zlato dnes oproti akciám hodne stráca, stále sa považuje za veľmi dobrý nástroj dodatočnej diverzifikácie v tradičnom portfóliu, ktorý sa skladá z akcií a dlhopisov.



Dokazuje to aj graf, kde je zobrazený výnos z jedného investovaného dolára v portfóliu 60/40 (60 % index S&P 500, 40 % päťročné štátne dlhopisy USA, rebalansované na ročnej báze) a v portfóliu 40/40/20 (40 % index S&P 500, 40 % päťročné štátne dlhopisy USA a 20 % zlato, rebalansované na ročnej báze).

V oboch portfóliách je konečný výnos takmer rovnaký. Ale portfólio, do ktorého je zahrnuté aj zlato, sa vyznačuje výrazne menšími poklesmi. Platí to najmä pre dva posledné medvedie trendy, po spľasnutí technologickej bubliny a po finančnej kríze.

Zlatu chýbajú niektoré podstatné fundamenty, výnosy, dividendy, cash flow a podobne, ktoré majú akcie, ale aj v jeho prípade je prakticky nemožné predpovedať, ako sa bude jeho cena, najmä v dlhšom horizonte, vyvíjať. Práve absencia fundamentov z neho robí skvelý nástroj na diverzifikáciu vo vzťahu k akciám a dlhopisom. Nástroj, ktorý má nízku koreláciu s vývojom cien akcií, je v období poklesov cien akcií pre investorov na nezaplatenie. A v prípade, že v priebehu býčích trendov vyslovene nepadá, je to ešte lepšie.

Zlato mnohí investori nenávidia. Výnosy portfólia 40/40/20 ale dokazujú, nakoľko sa mýlia. Väčšina investorov sa len ťažko dokáže zbaviť sledovania jednotlivých nástrojov. Zamerať sa na celkový výnos je vlastne jednou z najťažších vecí pri správe portfólia. Aj to je dôvod prečo sa zlato dostalo v súčasnosti u investorov do nemilosti. A pritom si to ani nezaslúži.