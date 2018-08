Venezuela devalvovala svoju menu približne o 95 %

dnes 12:46 -

Venezuela v piatok (18.8.) devalvovala svoju menu približne o 95 % pred zavedením nového bolívaru v pondelok 20. augusta. Prezident Nicolás Maduro zároveň nariadil prudko zvýšiť minimálnu mzdu v rámci svojho 90-dňového plánu na oživenie hospodárstva, ktoré zápasí s hyperinfláciou.

Tieto opatrenia šokovali Venezuelčanov. Prezident tiež prikázal naviazať nový bolívar na kryptomenu petro a zvýšiť dane. Chce tak dostať Venezuelu, člena Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), z obrovských problémov.

Nová mena sa bude nazývať suverénny bolívar a bude založená na kryptomene petro, aktuálne v hodnote približne 60 USD (52,67 eura). Jej kurz má byť 3600 suverénnych bolívarov za petro.

Minimálna mzda sa zvýši z 3 miliónov na 180 miliónov "starých" bolívarov, povedal Maduro v prejave v štátnej televízii. Petro, ktorého kurz bude kolísať, sa použije na stanovenie cien tovarov.

Naviazanie novej meny na petro predstavuje v skutočnosti devalváciou venezuelskej meny o 95 % vzhľadom na výsledky devízovej aukcie venezuelskej centrálnej banky v minulom týždni.

Historická devalvácia prichádza v čase, keď sa Venezuela prepadá do vážnej ekonomickej depresie a zápasí s hyperinfláciou. Tempo rastu spotrebiteľských cien v krajine by malo podľa odhadu Medzinárodného menového fondu dosiahnu do konca tohto roka 1 milión percent.

Henkel Garcia, riaditeľ poradenskej spoločnosti Econométrica v Caracase, sa domnieva, že oznámenia vyvolávajú viac otázok ako odpovedí a pravdepodobne spôsobia zmätok vo firmách a domácnostiach.

Ekonómovia už varovali, že niektoré spoločnosti nebudú schopné zvládnuť obrovské zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy z približne 0,5 USD na 30 USD. To pravdepodobne povedie k zvýšeniu nezamestnanosti a ďalšej masovej emigrácii do susedných štátov.

Maduro v snahe odstrániť čierny trh v krajine vyhlásil, že centrálna banka zvýši frekvenciu týždenných devízových aukcií na tri a prípadne aj na päť.