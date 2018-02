CDCP: Spravovať LEI kód sa dá aj online

Zdroj: CDCP

„CDCP akreditáciou potvrdilo, že spĺňa všetky podmienky vyžadované organizáciou GLEIF a stalo sa tak jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorá je akreditovaným LOU (Local Operating Unit – Miestna prevádzková jednotka) s právom prideľovať a spravovať LEI kódy subjektom, ktoré majú sídlo na území Slovenskej alebo Českej republiky,“ vysvetľuje Peter Nagy, riaditeľ úseku prevádzky. Proces akreditácie bol pre CDCP SR, a.s. náročný a dlhodobý cieľ. Získanie akreditácie potvrdilo, že CDCP SR, a.s. je dôveryhodná inštitúcia na udeľovanie LEI kódov z pohľadu IT infraštruktúry, prevádzky ako aj bezpečnosti.

LEI kód, ako nezameniteľný medzinárodný identifikátor právnickej osoby, bol zavedený v roku 2013 a CDCP ich začalo z pozície Pre-LOU prideľovať už v roku 2014. CDCP eviduje 1113 Pre-LEI kódov, ktoré sa akreditáciou CDCP na oficiálneho operátora LOU automaticky stali LEI kódmi.

Od akreditácie CDCP zmenil podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI, pričom tieto služby sú upravené v Obchodných podmienkach. Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk/lei. Cenník služieb spojených s pridelením a spravovaním LEI kódu zostal nezmenený. Pridelenie kódu LEI je jednorazovo spoplatnené sumou 70 eur a za vedenie údajov o subjekte v evidencii kódov LEI vrátane ich obnovy sa účtuje 45 eur ročne.

„Novinkou je možnosť spravovať LEI kód online prostredníctvom účtu na webovej stránke CDCP, kde subjekt môže napr. aktualizovať údaje o spoločnosti alebo obnoviť platnosť LEI kódu, čo je, v záujme udržania udržiavania najvyššej aktuálnosti evidencie LEI, potrebné robiť každý rok. Subjekt taktiež môže v prípade potreby požiadať o zmenu Miestnej prevádzkovej jednotky (LOU), ktorá spravuje jeho LEI kód,“ približuje Peter Nagy.

V súvislosti so zväčšujúcim sa rozsahom využívania LEI kódov v praxi, sa každoročne zvyšuje počet žiadateľov o pridelenie LEI. CDCP zaznamenal najvýraznejší nárast žiadateľov koncom minulého roka, v súvislosti s novou európskou legislatívou.

Okrem splnenia požiadaviek právnych predpisov EÚ, má používanie LEI kódu pre činnosť subjektov aj ďalšie výhody ako je zlepšenie riadenia a hodnotenia rizík v subjektoch, zníženie nákladov na identifikáciu subjektov a zvýšenie prevádzkovej efektívnosti. V tejto súvislosti LEI kód prináša výhody aj v podobe tvorby nových obchodných príležitostí, keďže poskytuje spoľahlivé, overené, štandardizované referenčné údaje vysokej kvality, ktoré sú zdieľané v rámci celého trhu.

„Akreditácia je proces, pomocou ktorého GLEIF hodnotí vhodnosť organizácií pracovať v Globálnom systéme LEI, čo sa týka prideľovania LEI a spravovania referenčných údajov LEI. GLEIF sa teší na spoluprácu s CDCP ako akreditovaného operátora pre vydávanie LEI kódov,“ dodáva generálny riaditeľ organizácie GLEIF, Stephan Wolf.

Subjekty, ktoré majú povinnosť používať LEI kód pri realizácii a oznamovaní transakcií na finančnom trhu, alebo majú záujem o pridelenie LEI kódu z iného dôvodu, môžu podať žiadosť prostredníctvom webového formuláru na www.cdcp.sk/lei.