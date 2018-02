Mal sa stať obeťou samovražedných atentátnikov, ale prežil začal viac riskovať

Zdroj: CNBC;forbes

Spolu so svojou manželkou boli v Jeruzaleme, keď si reštauráciu, v ktorej jedli, vzali za cieľ dvaja samovražední atentátnici Hamasu. Manželský pár bol jedným z mála, ktorí útok prežili. Mali šťastie, pred výbuchom ich ochránil drevený stĺp dotvárajúci interiér. Útok si vyžiadal niekoľko tuctov obetí, o život vtedy prišli aj deti.

Svoje prežitie pripisujú osudu. Bolo to po prvýkrát počas ich cesty, že sa rozhodli sadnúť si do vnútra.

"Ten deň mi zmenil trajektóriu môjho života," povedal Monfried pre televíziu CNBC. Udalosť vnímal ako katalyzátor, ktorý ho priviedol k rozbehnutiu vlastného podnikania. "Vedel som, že od toho bodu dokážem zmeniť všetko. Vedel som, že sa budem držať svojej manželky celý môj život. Nedovolili sme, aby dvaja samovražední atentátnici Hamasu vykoľajili náš život."





Dovtedy Monfried celkom pekne zarábal, pracoval v oblasti kancelárskych služieb a kopírovania. Ale po návrate do vlasti sa rozhodol, že dá výpoveď a prehodnotí svoj profesionálny život. "Keď som sa vrátil a uvedomil som si, že by sme tam mohli zahynúť. To sa ale nestalo, možno by som mal v podnikaní viac riskovať. Nesnažím sa byť nejakým mučeníkom, ale hovorím, že to spôsobilo, že dokážem viac riskovať, pretože mám pocit, že mi niekto podal množstvo žetónov," vysvetľuje Monfried.

Zmena neprišla okamžite, Monfried strávil šesť mesiacov "dekompresiou", ako toto obdobie nazval, až potom sa začal vážnejšie venovať budovaniu svojej novej kariéry.

V roku 1998 sa Monfried prostredníctvom svojho priateľa stretol so Scottom Ferberom, zakladateľom advertising.com. Ferber presvedčil Monfrieda, aby pripojil do tímu, do oblasti, o ktorej vedel len veľmi málo. Bol to svet reklamy a technológií. Monfried mal stáť na čele kancelárie v New Yorku, zameranej na predaj reklamy agentúram na podporu vzťahov s vydavateľmi.Pdo jeho vedením kancelária, ktorá začínala od nuly, za štyri roky už generovala príjmy vo výške 100 miliónov dolárov. Úspešnú firmu nakoniec predali gigantu AOL za 435 miliónov dolárov. Monfried sa však rozhodol, že svoju novonadobudnutú odbornosť využije ešte vo väčšej miere. Chcel sa posunúť na "špičku", sám chcel byť v pozícii inovátora v oblasti zákazníckych údajov. "Slovíčko nie neznamenalo, že by boli dvere pre mňa zatvorené," spomína Monfried na to obdobie. "Len to znamenalo, že musím urobiť niečo iné, aby som získal kladnú odpoveď".





V roku 2006, už bez partnerov, spúšťa Lotame, platformu na správu údajov, ktorá pomáha inzerentom, obchodníkom a vydavateľom lepšie zacieliť na svojich zákazníkov. Lotame, kombinácia slov lokalizácie, cieľ a správa, sa po dvanástich rokoch vypracovala na globálnu spoločnosť oceňovanú v stovkách miliónov dolárov. Monfried uviedol, že očakáva, že jeho firma v najbližších troch rokoch dosiahne hodnotu jednej miliardy USD. Verí, že čoraz viac firiem začína objavovať hodnotu údajov o zákazníkoch.

Napriek úspechu, stále tvrdí, že do dnes čerpá z toho "kľúčového" momentu spred 20 rokov. "V mojom živote nieto dňa, ktorý by mi to nepripomínal," povedal Monfried. "Predtým som bol príliš pedantný, zameriaval som sa na detaily. Rýchlo som sa toho zbavil a začal sa sústreďovať na veci, o ktorých som vedel, že budú mať vplyv na moju budúcnosť."



Monfried vie čo znamená tvrdá práca. Vyrastal a pracoval na hovädzej farme svojho starého otca v New Jersey. Tam sa naučil, čo znamenajú skutočné hodnoty, ako "ako sa robia veci". Taktiež sa naučil, ako akceptovať a riadiť riziko, pretože viedla, ako jeho starý otec sa stal je jedným z najväčších poľnohospodárov v oblasti mliečnych výrobkov v New Jersey, a neskôr aj najvýznamnejším developerom a vlastníkom komerčných nehnuteľností v celom štáte. Monfried študoval politick vedu na University of Bridgeport v Connecticute. Už počas štúdií si privyrábal, tam siahajú aj začiatky jeho podnikania, založil si živnosť na čistenie podnikania na čistenie okien.







Monfried si teraz potrebuje oddýchnuť. Dožičiť čas na meditáciu, čo mu pomáha získať nadhľad a budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi, akcionármi aj zamestnancami. "Stále mám dobré dni a zlé dni," poznamenal, "ale vnímam každý deň ako darček."