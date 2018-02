Bez výplaty: Päť rád, ako sa ochrániť pri strate zamestnania

Zdroj: Broker Consulting

Možno vám zišlo na um, že 5 rád je zbytočných, stačí jedna a síce vždy myslieť na to, ako si nechať otvorené zadné vrátka. Rozmeňme si to ale na drobné.



Povinné platby

Pri strate príjmu je dôležité nezabudnúť, že určité pravidelné povinné platby za vás odvádzal zamestnávateľ. Sú to odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Za najjednoduchšiu cestu, ako si zabezpečiť plynulé platby týchto odvodov je registrácia na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie a splnenie požadovaných podmienok. V žiadnom prípade sa neoplatí podceňovať tieto platby, za ich neuhradenie hrozia pomerne vysoké penále, ktoré od vás jednotlivé inštitúcie budú vymáhať v podobe úrokov za neodvedené čiastky. Spoliehať sa na ďalší generálny pardón by bolo asi krátkozraké.







Každodenné náklady

Samozrejme, neraz počuť argumenty typu nie som firma, aby som si musel viesť účtovníctvo, ale napriek tomu je celkom výhodné si aspoň rámcovo spísať svoje uskutočnené výdaje a úríjmy, aby ste mali domáci rozpočet. Ak ste doteraz ignorovali prehľad vašich mesačných výdajov na domácnosť, nadišiel čas si ich rozdeliť na základe priorít. Medzi nevyhnutné určite budú patriť náklady na jedlo, hygienické potreby či lieky. Nebolo by rozumné prestať platiť za bývanie, čo zahŕňa mesačné odvody do fondu opráv, hypotéku, alebo platby za dodávané služby ako je elektrina, plyn, koncesionárske poplatky. Rovnako by ste asi mali pokračovať v platbe za služby, bez ktorých sa už nedokážete zaobísť, napríklad za telefón, internet, finanční účty a ďalšie. Medzi špeciálne náklady patria vaše záväzky, čo sú splátky, alebo pravidelné sporenie či investovanie. V rebríčku priorít by sa na chvost mali dostať také výdavky, bez ktorých sa nejaký čas dokážete obísť. Napríklad kúpa oblečenia, zábava či ďalšie pôžitky, ktoré by ste si ako nezamestnaní mali dokázať úplne odoprieť. Súčtom nevyhnutných nákladov dostanete čiastku, ktorú mesačne potrebujete na uhradenie svojich záväzkov. A teraz príde chvíľka pravdy: dokážete ich pokryť z podpory v nezamestnanosti? Pokiaľ zistíte, že nie, nadišiel čas konať.





Skryté rezervy a znížovanie výdavkov

Opäť sa pozrite na nevyhnutné výdavky každú položku dôkladne zvážte, či sa na nej nedá nejakým spôsobom ušetriť. Určite sa dohodnete s poskytovateľom internetu, alebo s telefónnym operátorom na znížení tarifu, alebo sa konečne prinútite si pozrieť aj ponuku konkurencie a zvážiť prechod. Ďaleko ťažšie bude škrtiť vaše pravidelné záväzky, kam patria rôzne splátky úverov. Ani v tomto prípade nestrkajte hlavu do piesku a začnite konať čo najrýchlejšie. Úverové spoločnosti tiež nevyčkávajú s vymáhaním pohľadávok. Pri strate zamestnania bezodkladne kontaktujte svoju banku, či úverovú spoločnosť a zistite si podmienky na odklad či zníženie splátok. Žiaden strach, sú na takéto prípady pripravení a vo väčšine prípadov aj z ich strany je záujem včas sa dohodnúť, aby im nevznikali ďalšie zbytočné náklady spojené s vymáhaním dlhu. Odklad či zníženie samozrejme neznamená, že sa zníži celková dlžná čiastka, len sa posunie, či predĺži čas jej splácania. Nezabúdajte, že pri vynechaní, alebo nesplácaní záväzkov na čas, hrozí aj záznam v bankovom registri. To by v budúcnosti, pri ďalšej žiadosti o úver mohlo negatívne ovplyvniť posudzovanie vašej bonity či platobnej dôveryhodnosti.





Konsolidácia

Jedným zo spôsobov, ako znížiť celkovú splácanú sumu, je zlúčenie niekoľkých úverov do jedného. Pri konsolidácii úverov je vhodné poradiť sa s odborníkom, vyžaduje si splniť celý rad podmienok, ktoré nie vždy musia pre vás znamenať vhodné riešenie. Ak patríte ku šťastlivcom, ktorí dlhy nemajú, opäť by ste mali znižovať. V takomto prípade znížiť čiastku, ktorú si pravidelne odkladáte formou sporenia či investovania. Na prechodné obdobie znížte tieto čiastky na najnižšie možné minimum, ale určite sporenie neprerušujte. Zrušenie sporenia, či dlhodobejšieho investovania kvôli niekoľkomesačnému výpadku príjmu zo zamestnania je až tým najkrajnejším riešením.







Vlastná rezerva

Ľahko sa to hovorí, ale ťažšie realizuje. Väčšina odborníkov z oblasti financií je ale toho názoru, že na podobné situácie, ako je strata zamestnania, by sme mali byť vopred pripravení. V čase, keď zarábate, by ste mali myslieť na zadné vrátka a vytvárať si krátkodobú rezervu v podobe bezpečnostného vankúša. Ten dokáže utlmiť pád, ktorý by ste absolvovali po neočakávanom výpadku príjmov na niekoľko mesiacov. Výška rezervy je individuálna, vo všeobecnosti ale platí, že by mala dokázať pokryť nevyhnutné náklady na každodenný život počas troch až šiestich mesiacov.