Rast podporuje optimizmus: Poznáte ekonomický výraz roku 2018?

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

Toto slovo sa stalo populárnym aj vďaka každoročnému stretnutiu svetového ekonomického fóra globálnej elity v Davose. Tentoraz boli obchodní aj politickí lídri nadšení keď prišla reč na vysoké čísla HDP, silné výnosy firiem, či rekordy na akciových trhoch po celom svete. "Dostali sme sa do obrovského varu," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Blackstone, Steve Schwarzman.

Svetová banka aj MMF nedávno zvýšili svoje výhľady na vývoj svetovej ekonomiky, s potešením skonštatovali aký rast sme vo všeobecnosti zaznamenali. Po prvýkrát od finančnej krízy globálne hospodárstvo "funguje na plnú kapacitu, alebo takmer na plnú kapacitu," uviedla Svetová banka tento mesiac. "Nachádzame sa vo výnimočne priaznivom kontexte," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Credit Suisse Tidjane Thiam počas jedného z panelov v Davose. "Sme svedkami synchrónneho rastu." (obľúbené slovíčko). "Nálada je z obchodného hľadiska dosť dobrá kvôli synchrónnemu rastu," povedal Dominik Barton, partner spoločnosti McKinsey (a je to tu opäť!).





Očakáva sa, že hospodársky impulz nebude chýbať ani v nasledujúcich rokoch. Spojené štáty získajú krátkodobý impulz vďaka daňovým škrtom. Stimuly centrálnych bánk do eurozóny sa ukázali ako účinné, v regióne sú vyššie rastové čísla, pričom východná Európa profituje z vývozu do Nemecka. Mnoho rozvíjajúcich sa ekonomík sa oživuje vďaka rastúcim cenám komodít, pričom ropa nedávno dosiahla svoje trojročné maximum.





Napriek tomu, všeobecný optimizmus spôsobuje určitý druh úzkosti. Hlavne ak ide o predstavu, že by ste mali byť vždy proti konsenzu z Davosu. Geopolitické napätie, veľká miera zadlženia, neustále prehlbovanie sa nerovnosti, škrty pracovných miest kvôli technológiám a zmeny klímy, to všetko sú témy, na ktoré by sa nemalo zabúdať ak hovoríme o posilňovaní globálnej ekonomiky. Keďže MMF prezentoval čoraz pozitívnejšie ekonomické prognózy, hlavný ekonóm organizácie uviedol, že pre vlády hrozí riziko samoľúbosti. Obdobné varovanie zaznelo aj z úst prezidenta Svetovej banky. Dokonca aj podnikateľskí lídri, ktorí sa zišli v švajčiarskom letovisku sa snažili udržať svoje nadšenie.

"Pri potulkách v okolí Davosu sa zdá, že medzi väčšinou účastníkov je konsenzus, že rok 2018 bude pre svetovú ekonomiku celkom dobrý," povedal Ray Nolte, hlavný investičný analytik SkyBridge Capital. "Naozaj som nenašiel nikoho, kto by bol pesimistický."







Aj keď z tohto konsenzu Nolte mierne nervózny, hovorí, že si nevie predstaviť, čo by v tomto roku mohlo vyvrátiť pozitívny sentiment. Rastové úrovne sú dostatočne skromné, aby mohli pokračovať týmto tempom dlhší čas. Desať rokov po finančnej kríze je tu niečo, čo Nolte označuje za "post-finančný stresový syndróm", ten je zodpovedný za to, že investori sú dnes konzervatívnejší než kedykoľvek predtým. Globálna koordinovanosť ale do určitej miery Nolteho znepokojuje. "V minulých cykloch jeden región pomáhal druhému regiónu, tentoraz sa zdá, že sú všetci zosynchronizovaní," povedal. "Ak sú veci synchronizované, budú sa v rovnakom čase aj rozchádzať? Tak znie potenciálna otázka."





Každý veľký región sa optimisticky teší, čo pravdepodobne znamená, že je čas na úzkosť, Aj tak sa dá vysvetliť posolstvo, že vo svete nastali dobré časy. Ako ale upozorňujú šéfovia nadnárodných organizácií, politici aj ekonómovia, viac by sme sa mali zamerať na to, ako sa rozdeľujú globálne hospodárske zisky. Jedna pätina rozvíjajúcich sa a rozvojových krajín vlani zažila pokles príjmov na obyvateľa. "Nemali by sme byť úplne spokojní so súčasným stavom hospodárskeho rastu, toto je skôr cyklické oživenie," povedala Christine Lagardeová, generálna riaditeľka MMF.