Hanba menom Made in China

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 11:26 -

Od Haier až po Huawei. Veľké čínske spoločnosti, ktoré sú už dnes populárne, zistili, že cesta k tomu, aby sa stali medzinárodnými značkami, nie je ani pre nich vydláždená. Donedávna sa Čína spoliehala na menej známu značku, bez potreby širšej komunikácie a akumuláciu zdrojov. Prevrat sa datuje v roku 2005, keď prišla akvizícia spoločností Lenovo a IBM. "Keď tamjšie firmi uvideli, čo sa udialo, povedali, že chcú byť ako Lenovo. Chcú sa dostať do povedomia tým, že získajú významnú firmu, ako napríklad v počítačoch IBM," povedal pre CNBC Scott Kronick, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Ogilvy Public Relations.

Výkonný riaditeľ vyzdvihuje väčšiu ochotu čínskych podnikov lepšie sa orientovať na spotrebiteľa na zahraničných trhoch, namiesto slepého uplatňovania existujúcich obchodných modelov. Niektoré spoločnosti samozrejme prijali partnerstvo s viacerými veľkými menami, aby sa odlíšili od svojich konkurentov.







Napríklad spoločnosť Huawei, ktorá dnes už intenzívne investuje do výskumu, vývoja a marketingu, spolupracuje s výrobcom prémiových fotoaparátov Leica na niekoľkých modeloch smartfónov, ktoré sú určené pre hig-end spotrebiteľský segment. "Myslím si, že tieto partnerstvá sú veľmi dôležité pre značky ako Huawei a Oppo, ale myslím, že čokoľvek, čo zvýši hodnotu týchto značiek, je veľmi dôležité," povedal Kronick.





Zatiaľ čo väčšina špičkových značiek na svete má sídlo v USA, čínske značky pomaly stúpajú v hodnote. Vyplýva to z výročnej správy Millward Brown o najcennejších svetových značkách. V roku 2017 je v Číne 13 zo sto najlepších svetových značiek, zatiaľ čo pred 12 rokmi ste na zozname našli jednu jedinú. "Bude to chcieť trocha času, myslím, že tieto značky nevznikli za jednu noc... Každá jednotlivá časť odkomunikovania značky ju posúva viac do povedomia," povedal Kronick.