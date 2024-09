Vranka: Apple predstavil nové iPhony s AI. Bude to ale stačiť? (komentár)

KOMENTÁR Zobraziť galériu (20) Predstavenie nového produktového radu spoločnosti Apple 9. septembra 2024. Na snímke šéf spoločnosti Apple Tim Cook. Foto: SITA/AP

Tomáš Vranka, analytik XTB

Spoločnosť Apple je momentálne najväčšou firmou na svete s trhovou kapitalizáciou viac ako 3,3 bilióna amerických dolárov a dlhodobo patrí medzi jednu z najobľúbenejších firiem aj z pohľadu investovania. Pre Apple je stále najdôležitejším produktom smartfón iPhone, ktorý tvorí zhruba 53 percent z celkových tržieb spoločnosti.

Práve september býva pre Apple kľúčovým mesiacom, pretože posledné roky firma odhaľuje vždy novú generáciu iPhonu a inak tomu nebolo ani teraz. Apple v pondelok okrem novej rady iPhonu ukázal aj nové slúchadlá či hodinky Apple Watch.

Čo presne dnes Apple ukázal?

Bežné hodinky budú po novom tenšie s lepším displejom a s väčším dôrazom na zdravotné funkcie, ktoré Apple tlačí do popredia čoraz viac každým rokom, Apple Watch Ultra sa zásadnejšej inovácie nedočkali a Apple im nevenoval ani moc času. Aktualizácie sa dočkali aj slúchadlá AirPods, ktoré sú spolu s hodinkami dva najdôležitejšie produkty zo segmentu nositeľnej elektroniky a príslušenstva. Nové AirPody sa dočkali dvoch verzií, jednej s aktívnym potlačením hluku a druhá je bez neho a vylepšenia sa dočkali aj AirPods Pro druhej generácie. Apple aj v tomto prípade ukázal niekoľko zdravotníckych funkcií, ktoré majú používateľom pomôcť so sluchom alebo s jeho ochranou. Hlavnou hviezdou večera ale už tradične býva práve iPhone. Apple podľa očakávaní predstavil najskôr základný rad 16 s množstvom drobných vylepšení a so špecializovaným tlačidlom na ovládanie fotoaparátu. V rámci prezentácie potom firma ukázala aj niekoľko funkcií na báze AI, ktoré majú používateľom pomôcť s každodenným používaním smartfónu. Mnoho z funkcií však bude dostupných až neskôr a len v niektorých jazykoch. Modely Pro sa dočkali zväčšenia displejov a zlepšenia fotografií či videa.

Ako sa firme darí posledné roky?

Cesta Applu je ale posledné roky komplikovanejšia, ako sa môže zdať. Firma je síce aktuálne opäť najväčšia na svete, pred časom ju ale predbehol Microsoft či dokonca Nvidia. Applu sa totiž nakopilo viacero problémov, ktoré vyústili v dlhšiu stagnáciu/pokles tržieb, ktorá začala ešte začiatkom roka 2022 a ktorá vyústila v krátkodobý pokles kapitalizácie o viac ako 500 miliárd USD. Poďme sa pozrieť na hlavné problémy, s ktorými Apple a jeho investori zápasili.

Prvým veľkým problémom bola Čína. Čínska ekonomika má veľa svojich vnútorných problémov a to isté platí aj o jej spotrebiteľoch. Čína je pre Apple po USA a Európe tretím najväčším trhom, z ktorého má asi 20 % tržieb. Posledné roky sú však v Číne pre Apple slabšie práve kvôli slabším spotrebiteľom a aj kvôli tomu, že na čínskom trhu pribúda konkurencia v podobe domácich výrobcov, akými je napríklad Huawei, Xiaomi či Oppo. V rámci Číny tiež postupne rastie istá forma národnej hrdosti a patriotizmu a spotrebitelia čoraz viac uprednostňujú domáce značky na úkor tých zahraničných a týka sa to okrem elektroniky aj napríklad kávy, áut či oblečenia. Vedenie Applu však na poslednom hovore s investormi tvrdilo, že každým kvartálom sa čísla z Číny zlepšujú.

Zobraziť galériu (20) Predstavenie nového produktového radu spoločnosti Apple 9. septembra 2024. Foto: SITA/AP

Druhým problémom Applu bol trh so smartfónmi ako takými. Minulý rok bol bol z pohľadu predaja smartfónov vo svete najslabším za posledných 10 rokov. Vo svete sa predalo okolo 1,34 miliardy smartfónov, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo o zhruba 200 miliónov kusov viac a predaje Apple z pohľadu počtu predaných kusov stagnujú už v podstate 10 rokov. Apple však predáva drahšie smartfóny a darí sa mu ľudí smerovať na nákup drahších modelov Pro, takže si firma zatiaľ drží peknú maržu, napriek tomu je slabší trh a stagnácia počtu predaných kusov proste problémom. Okrem toho prišlo za posledný rok aj niekoľko menších negatívnych správ. Apple napríklad oznámil ukončenie práce na svojom autonómnom aute. Firma je tiež pod tlakom regulačných orgánov v USA aj Európe, ktoré môže výrazne ohroziť jej biznis model najmä v oblasti služieb. Spoločnosť musela v Európe dokonca už otvoriť svoj operačný systém pre iné strany z dôvodu novej regulácie DMA. Pridajme do toho sťažnosti množstva iných firiem, napríklad Spotify, Epic Games a patentové spory s inými spoločnosťami, napríklad s Masimom. Tento spor koncom minulého roka vyústil dokonca až do pozastavenia niektorých modelov hodiniek Apple Watch v USA kvôli senzorom, ktoré sú v hodinkách použité. Apple tiež už dlhšie neprišiel so žiadnou komerčne úspešnou prevratnou novinkou.

Ako je na tom Apple v oblasti AI?

Posledným, ale v zásade možno aj najväčším problémom Applu v posledných rokoch je dianie okolo umelej inteligencie. Na túto vlnu totiž veľmi dobre naskočil Microsoft, ku ktorému sa pridal aj Google, avšak Apple v porovnaní so svojou konkurenciou neukázal dokopy nič. Začali teda panovať obavy, že Apple v tejto oblasti zaostáva, čo do budúcna môže ohroziť jeho silnú pozíciu v oblasti vysokomaržových high end smartfónov. Apple zrejme obavy evidoval a tak v priebehu leta ukázal viacero AI funkcií, ktoré mali investorov upokojiť, čo sa nakoniec aj podarilo a akcie sa vrátili k opätovnému rastu. Objektívne však treba povedať, že AI funkcie, ktoré ukázal Apple, nie sú nijakým spôsobom prevratné a väčšinu z nich sme už videli u konkurencie napríklad v podobe Samsungov či Google Pixelov, prípadne v podobne aplikácií tretích strán. Ak je ale Apple v niečom silný, tak je to doladenie, integrácia a schopnosť masového rozšírenia nejakej technológie a tam bude možno v konečnom dôsledku stačiť, keď bude využitie funkcií v nových iPhonov naozaj hladké. Dnešný deň môže byť teda pre Apple v dlhodobejšom horizonte naozaj zlomovým a až čas ukáže, či sa umelá inteligencia časom stane dôležitou súčasťou smartfónov a či Apple jej integráciu zvládol alebo nie.

Čo sa týka výkonnosti akcií počas dňa predstavenia nového iPhonu, tak tie nezvyknú reagovať v priemere posledné roky moc pozitívne, za posledných 17 rokov skončili v pluse v daný deň len 5-krát a v mínuse 12-krát. Dnes akcie reagovali po skončení eventu poklesom o zhruba 1,5 %.



Zdroj: Yahoo finance, XTB



Ak sa ale pozrieme na širší kontext, tak do konca daného roka, respektíve 90 obchodných dní po predstavení iPhonu, čo približne vychádza na koniec roka, zvyknú akcie rásť v priemere o 5,01 %. Krátkodobá reakcia teda nebýva ideálna, tá strednodobá už ale dobrá býva.



Zdroj: Yahoo finance, XTB

Čo ďalej?

Najbližšie mesiace a roky teda budú pre Apple kľúčové. Firma síce hľadá nové zdroje príjmov, ktorými sú napríklad služby s vysokou maržou, ktoré už tvoria zhruba tretinu z celkového zisku, iPhone je ale stále hlavným nosným prvkom celej firmy. Apple sa síce snaží rozširovať svoju produktovú líniu, preniká postupne do fintechu, zdravotníctva (Apple Watch sú v USA veľmi obľúbeným zariadením ktoré lekári odporúčajú pacientom), podľa posledných informácií Apple tiež pracuje aj na domácich robotoch, avšak celý úspech firmy stále stojí a padá práve na iPhone. Apple má ale to šťastie, že má naozaj verných zákazníkov a prakticky nikdy v minulosti neprišiel s ničím ako prvý, ale ako prvý danú vec veľakrát zobral a dobre integroval, z čoho nakoniec profitoval.

Na jednej strane sa teda od AI v podaní Applu aj teraz výhľadovo očakáva veľa a mnoho ľudí hovorí o supercykle predaja, ktorý by mal veľkú časť používateľov po rokoch prinútiť vymeniť stále dobre fungujúce staršie iPhony za tie nové s funkciami AI. Ponúka sa ale aj skeptický pohľad – mnoho z nových funkcií nebude zo začiatku dostupných, alebo dostupných v EÚ a väčšina používateľov vlastne AI na smartfóne nepotrebuje, alebo minimálne nevie ako by ju využili.

Inak povedané, momentálne ide najmä o hračku pre technologických nadšencov. Väčšiu mieru dopadu vidím teda až na budúci rok, kedy bude AI prvými nadšencami odskúšaná, vyladená a Apple bude vedieť, akým spôsobom ju ľudia používajú a budúcoročné iPhony podľa priebežných informácií prídu po dlhej dobe aj s vynoveným dizajnom. Pre investorov na jednej strane teda bude veľmi dôležité sledovať, ako sa prvému iPhonu, ktorý Apple spája priamo s umelou inteligenciou bude dariť a ako ďaleko Apple v tejto oblasti je. Dianie okolo AI bude určite výrazne ovplyvnovať aj ceny akcií. Na druhej strane si však myslím, že z krátkodobého hľadiska nepôjde v praxi až o tak dôležitý faktor, ktorý by bezprostredne vplýval na predajný úspech či neúspech nových iPhonov.

[XTB je obsahovým partnerom webu oPeniazoch.sk]