Väčšina Európanov podľa prieskumu žiada reguláciu umelej inteligencie

Väčšina Európanov požaduje zavedenie regulácie umelej inteligencie (AI), ktorá by obmedzila straty pracovných miest v dôsledku rozvoja tejto technológie. Vyplýva to z prieskumu španielskej IE University, podľa ktorého takúto reguláciu podporuje 68 percent Európanov, píše server CNBC.

„Najobvyklejšou obavou je možno strata pracovného miesta,“ uviedol jeden z pracovníkov univerzity. „Verejná mienka je čoraz viac naklonená regulácii AI, a to najmä kvôli nedávnemu príchodu produktov založených na generatívnej AI, ako je napríklad ChatGPT,“ dodal.

Termínom generatívna umelá inteligencia sa označujú systémy, ktoré na základe tréningu na obrovskom množstve dát dokážu vytvárať zdanlivo originálne výstupy vo forme textov či obrázkov v reakcii na zadanie užívateľa. Do povedomia širokej verejnosti sa dostali najmä vďaka chatovaciemu systému ChatGPT, ktorý vyvinula spoločnosť OpenAI podporovaná Microsoftom. Firma koncom vlaňajšieho novembra ChatGPT bezplatne sprístupnila verejnosti a systém si rýchlo získal popularitu.

Väčšina respondentov si nie je istá, či by dokázala odlíšiť obsah vytvorený umelou inteligenciou od autentického obsahu

Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojili zhruba 3000 Európanov, si väčšina respondentov nie je istá, či by dokázala odlíšiť obsah vytvorený umelou inteligenciou od autentického obsahu. Iba 27 percent respondentov sa domnieva, že by dokázalo odhaliť falošný obsah vytvorený umelou inteligenciou, píše CNBC.

Poslanci Európskeho parlamentu tento rok schválili návrh pravidiel pre fungovanie umelej inteligencie, ktorá by sa mohla stať prvou reguláciou tohto odvetvia na svete.