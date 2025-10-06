Telefónica čelí veľkým zmenám: Hrozí strata 6000 miest, firma sa bráni prepúšťaniu

Zadlžený španielsky telekomunikačný gigant Telefónica plánuje zrušiť 6000 pracovných miest, keďže sa presúva z Latinskej Ameriky na kľúčové európske trhy. Uviedli to v pondelok španielske médiá, pričom spoločnosť to poprela. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Hospodársky denník Expansión napísal, že Telefónica má v úmysle zrušiť „najmenej 6000“ pracovných miest ako súčasť svojho rozsiahleho reštrukturalizačného plánu zameraného na zvýšenie ziskovosti, ktorý ovplyvní „rôzne dcérske spoločnosti“ skupiny.
Hovorkyňa spoločnosti Telefónica to pre AFP poprela. Uviedla pritom, že „pracujú na niekoľkých analýzach vo všetkých oddeleniach, ale momentálne nepripravujú žiadny sociálny plán“.
Telefónica, ktorá zamestnáva 100.000 ľudí na celom svete, zefektívňuje prevádzku. Zameriava sa pritom na svoje štyri kľúčové trhy – Brazíliu, Nemecko, Španielsko a Spojené kráľovstvo.
Spoločnosť už opustila niekoľko krajín vrátane Argentíny a Peru a začala s odpredajom investícií v Kolumbii, Uruguaji a Ekvádore, pričom odpisy v Latinskej Amerike prispeli k jej stratám v prvej polovici tohto roka.
Napriek tomu Telefónica potvrdila svoje finančné ciele na rok 2025 vrátane rastu tržieb, generovania hotovosti podobne ako v minulom roku a odmeny pre akcionárov vo výške 0,30 eura na akciu.