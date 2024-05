T-Mobile kúpi mobilné operácie americkej U.S. Cellular za 4,4 miliardy dolárov

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/NikolayFrolochkin

Spoločnosť T-Mobile kúpi takmer všetky mobilné operácie amerického regionálneho operátora United States Cellular, vrátane zákazníkov a obchodov, a 30 percent jeho aktív v oblasti spektra. Hodnota transakcie predstavuje 4,4 miliardy USD. Informoval o tom dnes T-Mobile.

U.S. Cellular si ponechá vlastníctvo zhruba 70 percent svojho spektra, investície do pridružených spoločností a 4400 telekomunikačných veží. T-Mobile sa stane dlhodobým nájomcom najmenej 2600 týchto veží.Transakcia by sa mala uzavrieť v polovici budúceho roka, po schválení regulačnými orgánmi. T-Mobile očakáva, že sa mu vďaka spojeniu podarí ušetriť na prevádzkových nákladoch a kapitálových výdavkoch jednu miliardu USD.

T-Mobile patrí v USA medzi aktívnejšie telekomunikačné firmy pokiaľ ide o fúzie a akvizície. V roku 2020 dokončil prevzatie menšieho konkurenta Sprint. A v roku 2013 úrady schválili jeho fúziu so spoločnosťou MetroPCS Communications.Analytik spoločnosti Wedbush Securities Dan Ives upozornil, že transakcia môže znamenať začiatok ďalšej konsolidácie v odvetví. „Toto je prvý výstrel do sveta mobilných sietí a v budúcom roku očakávame ďalšie transakcie,“ povedal Ives agentúre AP.