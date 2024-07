Španielsko začalo vyšetrovanie obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple

Španielska vlajka. Foto: unsplash.com/Max Harlynking

Španielsky protimonopolný regulátor v stredu oznámil, že začal vyšetrovanie možného porušenia pravidiel hospodárskej súťaže zo strany obchodu s aplikáciami spoločnosti Apple. Informuje správa agentúry Reuters.

Regulačný úrad CNMC uviedol, že spoločnosť Apple mohla porušiť pravidlá, keď zaviedla nerovnaké obchodné podmienky pre vývojárov mobilných aplikácií predávaných v jej obchode s aplikáciami.

Tieto praktiky by sa mohli považovať za veľmi vážne porušenie zákona o hospodárskej súťaži, a preto by mohli byť potrestané pokutou až do výšky 10 % globálnych tržieb spoločnosti, uviedla CNMC vo vyhlásení.

Aj Európska únia vyšetruje Apple pre pravidlá jeho obchodu App Store, ktoré sú v rozpore so zákonom o digitálnych trhoch (DMA), pretože bránia vývojárom aplikácií voľne nasmerovať spotrebiteľov na alternatívne kanály pre ponuky a obsah.