Predaj zahraničných smartfónov v Číne koncom minulého roka mierne vzrástol

Smartfón Lenovo. Foto: pixabay.com/Frantisek_Krejci

Predaj smartfónov zahraničných značiek na čínskom trhu zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka mierny rast. Omnoho výraznejšie sa zvýšil celkový objem predaja telefónov v Číne, a to o viac než pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na piatkové údaje Čínskej akadémie informačných a komunikačných technológií (China Academy of Information and Communications Technology – CAICT).

Podľa CAICT sa v Číne v decembri predalo celkovo 3,74 milióna smartfónov zahraničných značiek vrátane iPhonov spoločnosti Apple. V porovnaní s decembrom predchádzajúceho roka to znamená rast predaja o 0,6 %. Veľkou mierou k rastu prispeli iPhony od Apple, keďže táto spoločnosť je najväčším zahraničným hráčom na čínskom trhu so smartfónmi, na ktorom inak dominujú domáce spoločnosti. Celkovo sa v decembri minulého roka predalo v Číne 34,53 milióna telefónov, dodala CAICT. Oproti decembru 2023 to predstavuje zvýšenie o 22,1 %.