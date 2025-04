Plán ako zo sci-fi filmu: Neuveríte, čo chcú Číňania postaviť na Mesiaci! (foto)

FOTO Zobraziť galériu (9) Raketa Long March s kozmickou loďou Shenzhou-19 na vrchole štartuje zo strediska vypúšťania satelitov Jiuquan v meste Jiuquan na severozápade Číny v stredu 30. októbra 2024 v skorých ranných hodinách. Foto: SITA/AP

Čína zvažuje postaviť na svojej budúcej lunárnej výskumnej stanici, ktorú plánuje spoločne s Ruskom, jadrovú elektráreň, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov čínskej lunárnej misie.

Peking v posledných tridsiatich rokoch značne rozvinul svoje vesmírne programy a investoval do nich v prepočte miliardy eur v snahe stať sa hlavnou vesmírnou veľmocou. Do konca dekády má ambície pristáť s ľuďmi na Mesiaci, o čo sa opäť usilujú aj Spojené štáty.

Okrem jadrovej energie by mohla energetická sieť budúcej Medzinárodnej lunárnej výskumnej stanice (ILRS) závisieť od solárnej farmy, uviedol na prezentácii v Šanghaji Pchej Čao-jü, technický šéf misie Čchang-e 8 plánovanej na rok 2028. Jej cieľom je položiť stavebné základy ILRS.

O plánoch umiestnenia jadrovej elektrárne na Mesiaci informovala tiež minulý rok ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Tieto plány počítali s jej vybudovaním medzi rokmi 2033 a 2035.

Po viac ako 40-ročnej pauze sa Mesiac v novom tisícročí opäť dostal do popredia záujmov svetových mocností. Prvýkrát od roku 1976 na mesačnom povrchu pristála v decembri 2013 čínska sonda Čchang-e 3 s lunárnym robotickým vozítkom Nefritový králik. V posledných rokoch sa o dosiahnutie Mesiaca so svojimi sondami úspešne aj neúspešne pokúsilo viacero vládnych agentúr i súkromných firiem, naposledy sa to na začiatku tohto marca podarilo modulu Blue Ghost americkej spoločnosti Firefly Aerospace.

Len minulý rok pritom Čína úspešne na Mesiac vyslala ďalšiu sondu Čchang-e 6. Táto misia bola výnimočná tým, že ako prvá priniesla na Zem vzorky z odvrátenej strany Mesiaca. Zábery z tejto misie si môžete pozrieť aj v našej galérii nižšie.

Zobraziť galériu (9) Tento obrázok čínskeho národného vesmírneho úradu (CNSA), ktorý zverejnila tlačová agentúra Xinhua, ukazuje kombináciu lander-ascender sondy Chang’e-6, ktorú zachytil mini rover po pristátí na povrchu Mesiaca, 4. júna 2024. Čínska sonda Chang’e 6 sa vrátila na Zem v utorok so vzorkami hornín a pôdy z málo preskúmaného globálneho Mesiaca na prvej globálnej odvrátenej strane Mesiaca. Sonda pristála na severe Číny v utorok popoludní v oblasti Vnútorného Mongolska. Foto: SITA/AP

Čínsky harmonogram lunárneho dobývania sa do určitej miery zhoduje s plánmi programu Artemis amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). Ten podľa posledných vyjadrení z vlaňajšieho decembra počíta s pristátím posádky na prirodzenej družici Zeme v roku 2027. Peking plánuje vyslať svojich astronautov na Mesiac do roku 2030.

Poslední astronauti vstúpili na povrch Mesiaca v rámci amerického programu Apollo v roku 1972.