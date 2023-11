OpenAI umožňuje užívateľom, aby si vytvárali vlastné verzie chatbotu ChatGPT

Foto: SITA/AP

Spoločnosti OpenAI teraz umožňuje užívateľom, aby si vytvárali pre osobné aj profesionálne úlohy vlastné verzie chatbotu ChatGPT, ktoré firma nazýva skrátene GPT. Tie môžu napríklad potomka učiť matematiku alebo rezervovať let. Na ich vytváranie netreba vedieť programovať. Spoločnosť to oznámila na svojej prvej konferencii vývojárov. Šéf spoločnosti Sam Altman na nej ďalej predstavil skúšobnú verziu chatbotu GPT-4 Turbo, rýchlejšiu a výkonnejšiu podobu veľkého jazkového modelu (LLM) spoločnosti. Na konferencii tiež krátko vystúpil šéf Microsoftu Satya Nadella.

Start-up OpenAI, ktorý vlani v novembri spustil nástroj ChatGPT, sa teší podpore Microsoftu, ktorý do firmy investoval desať miliárd dolárov. Chat-GPT v súčasnosti každý týždeň používa okolo sto miliónov užívateľov, uviedol Altman. Nástroje na platforme OpenAI vytvára vyše 90 percent amerických podnikov z rebríčkov Fortune 500. Technológiu OpenAI na vytváranie generatívnych aplikácií používajú viac ako dva milióny vývojárov.

Tento mesiac sa OpenAI chystá spustiť obchod, kde užívatelia nájdu chatboty GPT prispôsobené inými užívateľmi, prípadne môžu zarábať peniaze prostredníctvom svojich výtvorov podobne ako v obchode App Store spoločnosti Apple. Altman uviedol, že podľa jeho predstáv bude v budúcnosti každý mať niekoľko chatbotov GPT, ktoré budú spolupracovať a plniť zaň úlohy.

Medzi príklady takýchto nástrojov GPT, ktoré firma zverejnila na internete, sa radia aj Laundry Buddy, teda pomocník pri praní. Toho sa užívateľ môže „spýtať na všetko ohľadom škvŕn, nastavenia práčky a triedenia bielizne„.

Verzia GPT-4 Turbo sa opiera o internetové dáta do tohtoročného apríla, a tak má väčší prehľad o aktuálnych udalostiach. Verzia GTP-4 mala prístup k údajom do septembra 2021. Spoločnosť však tento rok zaviedla funkciu, ktorá užívateľom ChatGPT umožnila prechádzať internet a získavať aktuálne informácie.

„Tak ako vás všetkých, a možno ešte viac, nás roztrpčovalo, že poznatky GPT- 4 o svete končia v roku 2021,“ povedal Altman na konferencii. „Budeme sa snažiť, aby už nikdy nebol taký neaktuálny,“ dodal.

Turbo verzia ChatGPT bude schopná spracovávať a odpovedať na podnety užívateľov, ktoré dĺžkou vydajú na román. Model GPT-4 spoločnosti bol pre porovnanie obmedzený na text v rozsahu až asi 50 strán. Turbo verzia bude podľa OpenAi tiež lacnejšia.

OpenAI vydala tiež množstvo aktualizácií zameraných na vývojárov. Tie sa spolu s výrazným znížením nákladov stretli s nadšenou odozvou publika, napísala agentúra Reuters. „Pre start-upy, ako sme my, je to obrovský prínos. Naše náklady sa rázom znížili trikrát,“ viedol Flo Crivello, zakladateľ start-upu Lindy. Na druhej strane pripustil, že jeho firma by v budúcnosti mohla súperiť s novými GPT nástrojmi, ktoré vyvinú užívatelia.

Zámerom OpenAI podľa Reuters je, aby viac podnikov a vývojárov vytváralo modely, ktoré budú konkurovať tým od vývojárov spoločností ako Anthropic či Google, a modelom s otvoreným zdrojovým kódom, ako je Llama od Meta Platforms.