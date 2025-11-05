Nový satelit Copernicus Sentinel-1D posilní ochranu EÚ pred krízami a prispeje k udržateľnému rastu

Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v utorok večer (4. 11.) bol úspešne vypustený satelit Copernicus Sentinel 1-D večer. Družica, ktorú na obežnú dráhu vyniesla raketa Ariane 6 z európskeho kozmodrómu v Kourou vo Francúzskej Guyane, okrem iných funkcií pomôže EÚ zaistiť udržateľný hospodársky rast a poskytne cenné údaje pri rôznych krízach, informuje spravodajca TASR.
Podľa oznámenia EK nová družica systému Copernicus pomôže udržiavať najmodernejší radarový systém pozorovania Zeme na svete, ktorý bude poskytovať nepretržité snímky našej planéty s vysokým rozlíšením – vo dne aj v noci a za všetkých poveternostných podmienok.
Družica Sentinel-1D, ktorá bola vyvinutá v rámci vesmírneho programu EÚ, v úzkej spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), zabezpečí kontinuitu európskych radarových zobrazovacích schopností a nahradí družicu Sentinel-1A vypustenú v roku 2014.
Dáta z družice Sentinel-1D budú podporovať monitorovanie životného prostredia, námorný dohľad a reakciu na krízové situácie.
Výkonný radar na družici pomôže odhaliť ropné škvrny, nezákonné námorné aktivity, povodne, pohyb ľadovcov a zosuvy pôdy, sopečnú a seizmickú aktivitu a bude tiež monitorovať lesy a poľnohospodársku pôdu.
Satelit je vybavený prijímačom s podporou vesmírneho systému Galileo, ktorý posilní autonómiu a odolnosť EÚ vo vesmíre zabezpečením nezávislosti navigácie.
Po úplnej kalibrácii začne družica Sentinel-1D bezplatne poskytovať údaje verejným aj súkromným používateľom, čím posilní pozíciu Európy ako svetového lídra v oblasti pozorovania Zeme. Spolu s ďalšími družicami zo systému Copernicus bude poskytovať dôležité informácie pre ochranu životného prostredia, bezpečnosť a udržateľný rast v celej Európe a mimo nej.