Nemecko čelí najviac kyberútokom v EÚ: Microsoft varuje pred rastúcim nebezpečenstvom hackerov

Žiadna iná krajina v Európskej únii (EÚ) nie je terčom kybernetickej kriminality častejšie ako Nemecko, ktorému zároveň patrí štvrté miesto na svete podľa počtu zaznamenaných hackerských útokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti Microsoft.
Proti cieľom v Nemecku v prvej polovici roka smerovalo 3,3 % globálnych kybernetických útokov, uvádza sa v Správe o digitálnej obrane za rok 2025 (Digital Defence Report 2025), ktorú zverejnil Microsoft vo štvrtok (16. 10.) Viac pokusov zaznamenali iba Spojené štáty, na ktoré pripadal takmer každý štvrtý útok (24,8 %), Spojené kráľovstvo (5,8 %) a Izrael (3,5 %).
- Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
- Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
- Unikátna stavba ide do finále: Vodiči sa už čoskoro môžu tešiť na najdlhšiu diaľničnú estakádu! (foto)
Hackeri sa zvyčajne zaujímajú o finančný zisk, nie o tradičnú špionáž, zistila softvérová spoločnosť. Viac ako polovica kybernetických útokov (52 %) zahŕňala prípady vydierania s použitím ransomvéru s cieľom získať peniaze od spoločností, jednotlivcov alebo inštitúcií. Útoky na špionážne účely tvorili iba 4 % prípadov.
„Hrozby zo strany štátnych aktérov zostávajú vážnym a pretrvávajúcim nebezpečenstvom. Väčšina priamych útokov, ktorým dnes organizácie čelia, však pochádza od bežných zločincov, ktorí sa snažia dosiahnuť zisk,“ uviedol hovorca Microsoftu.
Podľa správy najväčšie nebezpečenstvo v kyberpriestore predstavujú hackeri z Ruska, Číny, Severnej Kórey a Iránu. Rusko využíva hackerské skupiny predovšetkým na útoky na Ukrajinu a členské štáty NATO, zatiaľ čo Severná Kórea a Irán sa zaoberajú najmä vydieračskými útokmi s cieľom získať peniaze pre štátne účely.
Veľkým problémom sú aj severokórejskí IT experti pracujúci na Západe, upozorňuje spoločnosť. Severná Kórea (KĽDR) už vyše desať rokov tajne vysiela do zahraničia desaťtisíce pracovníkov, aby sa infiltrovali do spoločností a organizácií po celom svete.
„Táto rastúca armáda zamestnancov každý rok prevádza do Severnej Kórey stovky miliónov dolárov. Keď sú odhalení, niektorí z týchto pracovníkov sa preorientujú na vydieranie, čo je ďalšia metóda získavania peňazí pre režim,“ priblížil Microsoft.