Huawei uvádza na trh smartfón Mate 70 bez americkej technológie

Foto: pexels.com/Johnny Mckane

Čínsky technologický gigant Huawei Technologies v utorok predstavil svoju sériu smartfónov Mate 70, ktoré majú vlastný operačný systém bez americkej technológie. Ide o významný krok v návrate spoločnosti na trh prémiových smartfónov. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

Mate 70 je prvý bežný smartfón, ktorý má vylepšený procesor a vlastný operačný systém HarmonyOS Next. Uvedenie tejto série na trh prichádza v čase, keď sa očakáva, že USA už tento týždeň oznámia nové kontroly exportu. To by mohlo viesť k zaradeniu až 200 čínskych čipových spoločností na čiernu listinu USA, čím sa obmedzí ich prístup k americkým dodávateľom.

Séria Mate 70 je prvým veľkým komerčným uvedením systému HarmonyOS Next na trh. Je to významný krok v úsilí spoločnosti Huawei o softvérovú nezávislosť po tom, ako jej zavedenie obmedzení v USA v roku 2019 zabránilo v prístupe k službám Google.

HarmonyOS Next sa odstrihne od Androidu

Zatiaľ čo staršie verzie operačného systému Harmony od Huawei si zachovali kompatibilitu s Androidom, HarmonyOS Next, ktorý sa začal verejne testovať tento rok, predstavuje úplné odstrihnutie od Androidu.

Minulý týždeň spoločnosť Huawei uviedla, že pre svoj ekosystém HarmonyOS zabezpečila viac ako 15 000 aplikácií, pričom v najbližších mesiacoch plánuje ich rozšírenie na 100 000 aplikácií.

Vlastenecké nálady okolo technologického prelomu Huawei pomohli oživiť trh a zintenzívnili konkurenciu v Číne s ostatnými hráčmi vrátane výrobcu iPhonov Apple.

Spoločnosť Huawei sa v 3. štvrťroku 2024 stala druhým najväčším predajcom smartfónov v Číne podľa výskumnej firmy Canalys, pričom jej predaj už štvrtý štvrťrok po sebe prekročil desať miliónov kusov. Ide o výrazný nárast oproti druhému štvrťroku 2022, keď Huawei predal len 4,1 milióna smartfónov.

Mate 70 je nástupcom Mate 60, ktorý bol uvedený na trh v auguste minulého roka a je všeobecne vnímaný ako návrat Huawei k špičkovým smartfónom.

Analýzy odhalili, že série Mate 60 a Pura 70 obsahujú pokročilé čipy vyrábané čínskou spoločnosťou SMIC, čo podčiarkuje rastúce schopnosti krajiny v oblasti polovodičov napriek kontrolám exportu zo strany Západu.