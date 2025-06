Americká ekonomika sa vzďaľuje EÚ: Slovensko trpí drahou energiou aj slabými inováciami

Ilustračné foto. Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Zatiaľ, čo podiel americkej ekonomiky na svetovom hrubom domácom produkte (HDP) v posledných rokoch stabilne rastie a v roku 2024 dosiahol 26 %, podiel Európskej únie (EÚ) klesol pod 18 %. Slovensko zažilo vďaka členstvu v EÚ rýchly rast a modernizáciu, avšak silná priemyselná orientácia a závislosť od európskeho trhu ho robí zraniteľnými voči globálnym aj regionálnym krízam. Informoval o tom analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

„My máme drahšie ceny elektriny, trojnásobné ceny plynu a taktiež máme aj drahšiu ropu. A to je vlastne ten dôvod, respektíve jeden z tých hlavných dôvodov, prečo napríklad aj ten ekonomický vývoj mierne zaostáva,“ uviedol Nemky. „Drahší plyn máme takmer od roku 2011 konštantne a, samozrejme, s tou energetickou krízou, ktorá prišla v roku 2022, tak tam to bolo ešte viac umocnené, keď sme platili niekedy až deväťnásobok toho, čo platili v Spojených štátoch amerických,“ priblížil analytik.

Dôvodom zaostávania Únie za Spojenými štátmi je aj fragmentované a neefektívne regulačné prostredie. EÚ sa podľa odborníka zameriava najmä na ochranu spotrebiteľa, čo je síce z pohľadu obyvateľov výhodné, avšak takéto preventívne legislatívne opatrenia výrazne brzdia podnikateľský podnikateľský sektor, ktorý vytvára pridanú hodnotu.

Spojené štáty americké okrem iného výraznejšie investujú do výskumu a vývoja, vďaka čomu technologicky napredujú. Inovácie zvyšujú produktivitu, ktorá sa následne odzrkadlí v raste HDP, vysvetlil analytik. USA by mali pritom do výskumu a vývoja vynakladať 3,5 % HDP, EÚ sa drží pri 2,25 % HDP a Slovensko zaostáva s 1 % HDP na výskum a vývoj.

„V oblasti technológií výrazne zaostávame za Spojenými štátmi. Z päťdesiatich najväčších svetových technologických firiem je iba päť európskych, zatiaľ čo tridsaťtri amerických. V prvej desiatke dokonca nenájdeme ani jednu európsku spoločnosť,“ upozornil hlavný analytik XTB Pavel Peterka. „Ak chce Európa držať krok s USA, musí zjednodušiť regulácie, posilniť kapitálové trhy, viac investovať do inovácií a zabezpečiť dostupnejšie energie,“ uzavrel.