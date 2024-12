Zákazníci v reťazcoch nakúpia aj na Štedrý deň a Silvestra

Foto: pixabay.com/Darko Stojanovic

Zákazníci v obchodných reťazcoch nakúpia aj na Štedrý deň (24. 12.), spravidla do 11:00 hod., ako i na Silvestra (31. 12.), a to do 16:00, respektíve až do 18:00 hod. Uviedli to obchodné siete, ktoré TASR oslovila. Všetky prevádzky reťazcov budú na prvý a druhý sviatok vianočný, ako aj na Nový rok 1. januára 2025 zatvorené podľa platnej legislatívy.

Obchody budú v predvianočnom období do 23. decembra otvorené spravidla podľa bežných otváracích hodín. Medzi sviatkami, v období od 27. do 30. decembra 2024 budú taktiež platiť najmä bežné otváracie hodiny.

„Všetko potrebné na sviatočný stôl a oslavy konca roka 2024 si môžu zákazníci Tesca pohodlne nakúpiť na Štedrý deň až do 11:00 či na Silvestra až do 18:00 hod.,“ spresnila Mária Zerzanová, PR manažérka Tesca na Slovensku.

Od piatka 20. decembra do pondelka 23. decembra budú vybrané predajne Billa podľa jej hovorcu Mareka Kravjara otvorené o hodinu až dve dlhšie. Komfortný nákup sa bude podľa neho dať niekde stihnúť už od 6:30 hod. Mnohé prevádzky zatvoria o hodinu neskôr, teda až o 21:00 alebo 22:00 hod. Na Silvestra bude podľa Kravjara väčšina predajní Billa k dispozícii do 16:00 alebo do 17:00 hod.

Kaufland bude mať podľa informácií jeho hovorkyne Lucie Vargovej otvorené 19., 20. a 30. decembra od 6:30 do 21:30 hod. Na Silvestra budú prevádzky reťazca otvorené od 7:00 do 18:00 hod.

Lidl podľa Adriány Maštalircovej z úseku komunikácie reťazca bude mať otvorené obchody 19., 20., 23., ako aj 30. decembra od 6:30 do 21:30 hod. Na Silvestra otvorí reťazec obchody od 6:30 do 18:00 hod.