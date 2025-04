V Rusku po zdražení klesla spotreba aj výroba liehovín

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Lepale

Maloobchodný predaj liehovín v Rusku v prvom štvrťroku medziročne klesol o desať až 12 percent, napísal na svojom webe list Kommersant. Súčasne médiá s odvolaním sa na úradné údaje píšu o ešte výraznejšom prepade výroby liehovín v krajine. Spotrebitelia tak viac dopytujú lacnejšie varianty.

Výroba liehovín v Rusku sa v prvom štvrťroku znížila o 26,6 percenta. Najväčší pád zaznamenala vodka, a to o 22,7 percenta, a koňak, kde pokles predstavuje 25 percent, napísal populárny list Komsomolskaja pravda. Za koňak v Rusku vydávajú brandy.

Hlavnou príčinou poklesu dopytu, predaja i výroby je prudké zdraženie vodky a ďalšieho tvrdého alkoholu kvôli zvýšeniu daní, minimálnych úradných cien a colných sadzieb na dovážané liehoviny. Priemerná cena liehovín v maloobchode tak medziročne stúpla o 13 percent, zákazníci teda prešli k dostupnejšiemu pitiu, vrátane podomácky pálenej samohonky. Dopyt po nej stúpol o 15 percent, napísal Kommersant.

Server The Moscow Times pripomenul, že prezident Vladimir Putin po začatí invázie na Ukrajinu nabádal na zníženie spotreby alkoholu v krajine. Vláda preto pripravila koncepciu, podľa ktorej by sa mala spotreba do roku 2030 znížiť na 7,8 litra čistého liehu na hlavu, zatiaľ čo v roku 2023 predstavovala 8,9 litra.

Najmenej vodky sa vypije na prevažne moslimskom severnom Kaukaze

Vlani však predaj liehovín v krajine podľa spoločnosti FinExpertiza vzrástol na osemročné maximum, v prepočte na 8,5 litra na hlavu. Z toho 5,3 litra pripadlo na vodku, čo je zotrvalý stav od vypuknutia vojny. V predvojnovom roku 2021 bol predaj liehovín v Rusku na úrovni 7,4 litra na hlavu, z čoho päť litrov pripadalo na vodku.

Najviac sa vodka vlani pila na Ďalekom východe a v polárnych končinách. V rebríčkoch maloobchodného predaja viedol Sachalin s objemom 11,8 litra na obyvateľa a Čukotka, kde spotreba predstavovala 11,7 litra. Nasleduje Karélia s objemom 11,2 litra. Naopak najmenej vodky sa vypije na prevažne moslimskom severnom Kaukaze, napríklad v Čečensku pripadá na hlavu len jediný „panák“, respektíve 0,05 litra, čo je stopätnásťkrát menej než ruský priemer, dodal portál.