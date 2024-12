Slovenské e-shopy majú vysoké očakávania napriek ekonomickej neistote

Foto: pixabay.com/JoshuaWoroniecki

Slovenské internetové obchody vstúpili do vianočného obdobia s vysokými očakávaniami, a to aj napriek výzvam preplneného trhu a ekonomickej neistoty. Polovica e-shopov očakáva počas vianočného obdobia medziročný nárast predajov, zvyšné väčšinou aspoň predaje na úrovni minulého roku. Informovala o tom v stredu Anna Sabolová zo spoločnosti Levosphere na základe informácií z jej nedávneho e-commerce prieskumu, z ktorého ďalej vyplynulo, že čínska konkurencia zatiaľ neprekonala lokálnych predajcov.

„Naše skúsenosti ukazujú, že predaj cez lokálnych alebo európskych predajcov stále dominuje. Veľké online trhoviská z Číny, ako napríklad Temu, napriek silným investíciám do marketingu ešte neprekonali ponuku lokálnych hráčov,“ priblížila Sabolová.

Výhodu počas vianočného obdobia majú podľa nej najmä obchody, ktoré dlhodobo budujú a udržiavajú silnú a rozpoznateľnú značku. Naopak menšie e-shopy sa z dôvodu vysokých cien online mediálneho priestoru nedokážu dostatočne zviditeľniť ani konkurovať cenou a zľavami veľkým hráčom, doplnila odborníčka.

Na Slovensku by mali pri marketingových stratégiách dominovať najmä tri kanály. „Ak majú e-shopy silnú databázu, tak je to mailing list s výhodnými ponukami, aby oslovili zákazníkov, ktorí u nich už nakúpili. V druhom kroku sú to reklamy na sociálnych sieťach, kde je stále najsilnejším hráčom u nás Facebook. V treťom kroku je to práca s kľúčovými slovami a vyhľadávanie cez Google,“ uviedla expertka.

Pri vianočných nákupoch ostáva podľa nej hlavným kritériom vhodnosť darčeka, pričom zákazníci by sa mali v súčasnosti viac zameriavať na cenu a pôvod produktov. Spotrebitelia by mali totiž v čase krízy a neistoty preferovať kvalitu produktov a radšej znížiť objem nákupov, vysvetlila.