Sladené nápoje výrazne zdraželi: Ceny vyleteli ešte viac, než museli pre novú daň!

Zavedenie novej dane na sladené nápoje od januára tohto roka sa okamžite premietlo do rastu cien. Ten bol pritom ešte vyšší, než by zodpovedalo samotnej dani. Ako upozorňuje Inštitút finančnej politiky, objem predaja sladených nápojov klesol v v tomto roku o viac ako desatinu, pričom spotreba sa presúva do menších balení.

Nová daň zo sladených nápojov bola na Slovensku zavedená od začiatku tohto roka. Vzťahuje sa na nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami vrátane koncentrátov a energetických nápojov. Sadzby sú diferencované podľa typu nápojov. Cieľom novej dane je podľa rezortu financií zníženie spotreby vysoko sladkých nápojov, podpora verejného zdravia a zvýšenie príjmov štátu.

Aký vplyv malo zavedenej novej dane na sladené nápoje na ich spotrebu, aktuálne zosumarizoval Inštitút finančnej politiky (IFP) v zverejnenej prognóze príjmov a vybraných výdavkov verejnej správy.

Jeden z hlavných cieľov novej dane, a to znížiť spotrebu sladených nápojov, sa zdá sa darí štátu plniť. Podľa zverejnených údajov totiž predaj sladených nealkoholických nápojov klesol medziročne o približne 7 % v počte kusov nápojov a o 11 % v objeme sladených nápojov.

Takto sa zmenil predaj sladených nápojov oproti vlaňajšku:

Zdroj: IFP, eKasa

„Z porovnania údajov z eKasy za desať najväčších obchodných reťazcov za obdobie január až máj 2024 a 2025 vyplýva pokles predaja sladených nápojov. Kým tradičné sladené nápoje poklesli o 12 % a sirupy o 6 %, energetické nápoje vzrástli o 8 %. Spotreba sa čiastočne presunula do menších balení nápojov,“ uvádza IFP.

Inštitút zároveň dodáva, že kým začiatkom roka zvýšenie cien zodpovedalo zvýšeniu daňového zaťaženia sladených nápojov, v priebehu nasledujúcich mesiacov prišlo k ďalšiemu zvyšovaniu cien najmä u tradičných sladených nápojov. Rast cien je tak vyšší než dodatočné daňové zaťaženie.

„Priemerná cena na liter tradičných sladených nápojov vzrástla medzimesačne o 24 % bezprostredne po zavedení dane, v ďalších mesiacoch rástla a v máji dosiahla zvýšenie 41 % oproti decembru 2024. Výnimkou sú sirupy, ktorých cena v januári mierne klesla oproti decembru, avšak vo februári a marci rástla medzimesačne o 20 %,“ dodáva IFP.

Obavy z predzásobenia boli zbytočné

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených Výborom pre daňové prognózy IFP, očakávania o výraznom predzásobení obchodníkov v úvode roka sa nenaplnili. Vyššie výnosy z novej dane by štát mohol zaznamenať ešte v lete, ktoré je spojené aj s vyššou spotrebou týchto nápojov.

Jedným z cieľov tejto novej dane je aj získať zdroje do štátnej kasy v rámci konsolidácie verejných financií. Ročne by pritom malo ísť o desiatky miliónov eur. Rezort financií plánuje z novej dane v tomto roku získať do rozpočtu takmer 90 miliónov eur. Výber dane by mal v ďalších rokoch ešte vzrásť, a to postupne na 94 a 96 miliónov eur v rokoch 2026 a 2027.