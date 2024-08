Veľké novinky u poštárov: Doručovateľom už zaplatíte aj bez hotovosti!

Foto: TASR

Zaplatiť platobnou kartou, smart hodinkami či mobilným telefónom už možno aj u doručovateľov Slovenskej pošty. Nové multifunkčné zariadenia, prostredníctvom ktorých možno platiť bezkontaktne, aktuálne používa 1000 poštových doručovateľov. Do konca roka by malo byť v prevádzke 2500 týchto multifunkčných zariadení. V utorok o tom informoval hovorca Slovenskej pošty Martin Guzi.

„Klienti po novom na uhradenie sumy môžu využiť platobnú kartu, smart hodinky či telefón. Umožňujú im to nové multifunkčné zariadenia, ktoré pošta postupne nasadzuje do užívania. Platba v hotovosti u doručovateľov ostáva, samozrejme, dostupná aj naďalej,“ uviedla riaditeľka obchodu Slovenskej pošty Melinda Burdanová.

Zavedenie multifunkčných zariadení podľa Slovenskej pošty zjednoduší a urýchli prácu poštových doručovateľov. Toto zariadenie totiž v sebe spája skener QR/čiarových kódov, platobný terminál, bezpečnostný prvok na oznamovanie mimoriadnej udalosti a slúži aj ako mobilný telefón.

Bezkontaktné platby pomôžu znížiť objem práce doručovateľov s hotovosťou. Nové multifunkčné zariadenie zároveň zjednoduší administratívu a umožní jednoduchšie skenovanie väčších zásielok.

Nová služba tiež umožňuje podať zásielku priamo u poštového doručovateľa

„Aplikácia im ponúka prehľadné prostredie, v ktorom sa vedia rýchlejšie orientovať a je intuitívna. Zásielky vyúčtujú priamo počas pochôdzky, čo šetrí čas. Systém urýchľuje vyúčtovanie jednotlivých zásielok a znižuje riziko pochybenia,“ priblížila Burdanová. Nová služba tiež umožňuje podať zásielku priamo u poštového doručovateľa.

Multifunkčné zariadenia zavádza pošta v niekoľkých etapách. V tej prvej ich používa 1000 poštových doručovateľov. Do konca tohto roka by malo byť v prevádzke 2500 multifunkčných zariadení, čo by malo pokryť vyše 60 % doručovateľskej siete. Počas roka 2025 by malo zariadenia začať používať všetkých takmer 4000 doručovateľov.