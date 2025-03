Pekári absolútne odmietajú pridávanie hmyzu do výrobkov

Foto: pixabay.com/giulioperricone

Výrobcovia združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) absolútne odmietajú akékoľvek pridávanie hmyzu do svojich výrobkov. Produkty s takýmito prísadami nebudú vyrábať, ani ak by ich o to požiadali obchodné reťazce. Potvrdili to spoločným uznesením na valnom zhromaždení zväzu, ktorý sa vo štvrtok konal na Donovaloch. V stredu o tom informoval predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.

„Ak chce niekto jesť mleté červy, nech na pultoch siahne po výrobkoch zo západnej Európy, ktoré reťazce dovážajú vo veľkom. V tých slovenských takéto prísady určite nenájde. Na minulotýždňovom valnom zhromaždení sa členovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov jednomyseľne zhodli, že nemienia overené receptúry dopĺňať o žiadne prášky z červov ani iného hmyzu,“ zdôraznil Lapšanský. Dodal, že Slovensko je v produkcii pšenice plne sebestačné a zväz nevidí absolútne žiadny dôvod, aby tu niekto robil testy na slovenských spotrebiteľoch.

SZPCC vyhlásením reagoval na schválenie prášku z celých lariev červa Múčniara obyčajného ako novej potraviny, uvoľnenej na používanie v Európskej únii. Únia povolila jeho používanie aj pri pekárskych výrobkoch. Napríklad v rožku či chlebe by išlo o najviac štyri gramy takéhoto prášku. Na použitie tejto tzv. „novej potraviny“ musí nadväzovať označenie spomínanej prísady na obale výrobku.

Nemienime v tomto podľahnúť tlakom enviroaktivistov ani reťazcov

Slovenskí pekári, cukrári a ani cestovinári nebudú do svojich výrobkov podľa Lapšanského pridávať žiadne červy, ani ak by ich o to požiadali obchodné reťazce. „Dôvodenie ekologickými či morálnymi dosahmi má svoje hranice. Neexistujú žiadne relevantné štúdie o vplyve dlhodobej konzumácie červov na človeka. Nemienime v tomto podľahnúť tlakom enviroaktivistov ani reťazcov,“ uviedol.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac než 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Sloveniek i Slovákov a zamestnávajú viac než 12 200 pracovníkov.