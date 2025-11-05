McDonald’s prekvapil rastom tržieb aj zisku v 3. štvrťroku 2025: Aké sú hlavné dôvody?

Americká sieť rýchleho občerstvenia McDonald‘s zaznamenala v 3. štvrťroku 2025 nárast zisku aj tržieb, keďže ponuka cenovo dostupných jedál podporila dopyt, aj keď sú spotrebitelia opatrní pri svojich výdavkoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, Reuters a RTTNews.
Spoločnosť McDonald‘s v stredu uviedla, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 2,28 miliardy USD (1,98 miliardy eur) alebo 3,18 USD na akciu z 2,26 miliardy USD alebo 3,13 USD/akcia v rovnakom období minulého roka.
Upravený zisk bez jednorazových položiek a po prepočítaní na akciu však klesol o 1 % na 3,22 USD. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže zisk na akciu vo výške 3,33 USD.
Prevádzkový zisk stúpol o 5 % na 3,4 miliardy USD.
Celkové tržby za 3. štvrťrok sa zvýšili o 3 % na 7,08 miliardy USD zo 6,87 miliardy USD v minulom roku.
Takzvané porovnateľné tržby v prevádzkach otvorených viac ako rok pritom vzrástli o 3,6 %, čo je obrat po poklese o 1,5 % v rovnakom období minulého roka a zhruba v súlade s očakávaniami Wall Street.
V Spojených štátoch sa porovnateľné tržby spoločnosti McDonald‘s v 3. kvartáli zvýšili o 2,4 %, čím prekonali odhady na úrovni 1,9 %.