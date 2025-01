Budú potraviny naozaj lacnejšie? Veľké reťazce prekvapili svojimi krokmi!

Foto: freepik.com/freepik

Posledné mesiace priniesli opäť zdražovanie potravín, čo ste si v obchodoch určite všimli. Od 1. januára 2025 platí na potraviny nová nižšia DPH, v dôsledku čoho ľudia premýšľajú, či si v obchodoch budú môcť nakúpiť naozaj výhodnejšie.

Od nového roka je DPH na vybrané základné potraviny vo výške 5 percent, na ostatné potraviny 19 percent. Slováci sú rozdelení na dva tábory. Kým časť z nich si myslí, že potraviny budú vďaka nižšej DPH naozaj lacnejšie, ostatní tomu neveria a predpokladajú, že ceny zostanú rovnaké, prípadne sa ešte zvýšia. O zdražovaní koncom minulého roka sme písali aj v našom samostatnom článku.

Lidl začal so zlacňovaním ako prvý

Najväčšie obchodné reťazce deklarujú, že ceny potravín skutočne znížia. Ako prvý s tým začal Lidl ešte v minulom roku. „Zníženú DPH sme do cien produktov premietli už v novembri, ako prví zo slovenských reťazcov. Ceny stoviek potravín sme znížili o 5 percent hodnoty DPH, a to vo viacerých kategóriách. Keďže znížená DPH platí až od 1. januára, úsporu pre zákazníkov sme zafinancovali z vlastnej marže. Do nižších cien sme sa rozhodli investovať s cieľom ochrániť peňaženky našich zákazníkov a zabezpečiť, aby si za svoje peniaze mohli dovoliť viac a to ešte pred sviatkami,“ uviedla pre web oPeniazoch.sk Adriána Maštalircová z úseku komunikácie Lidl.

V Tescu sú lacnejšie potraviny do konca januára

O podobných krokoch informovalo aj Tesco, ktoré so zlacňovaním začalo tiež pred sviatkami. Prišlo totiž s kampaňou „Dobrá DPH, žiadna DPH!“, v rámci ktorej sa hodnota DPH vybraných potravín znížila na nulu. „Rozhodli sme sa investovať do našich zákazníkov a podporiť ich práve v čase, keď sú výdavky na domácnosť najvyššie. Znížením cien o hodnotu DPH na 0 percent na široký sortiment základných potravín chceme uľahčiť zákazníkom každodenné nákupy a prispieť k dostupnosti kvalitných potravín pre všetkých,“ prezradila Diana Golanová, marketingová riaditeľka Tesca.

Zníženie cien o hodnotu ich DPH na 0 percent sa má týkať širokej škály základných potravín, ako sú pečivo, ovocie a zelenina, mlieko, jogurty, syry a ďalšie mliečne výrobky, viaceré druhy kuracieho, morčacieho, bravčového či hovädzieho mäsa, ryby, šťavy, džúsy, kaše aj med. Táto akcia ale platí len do 31. januára 2025. Reťazec zatiaľ neinformoval o tom, ako sa ceny zmenia od februára.

Aj Kaufland znižuje ceny

O znižovaní cien potravín informuje vo svojej tlačovej správe aj Kaufland. Pri niektorých položkách znížil svoje ceny taktiež už v decembri pred sviatkami. Podľa jeho slov to bolo nielen o plánovanú sadzbu DPH, ale v mnohých prípadoch až dvojnásobne. V tejto stratégii pokračuje aj naďalej, pričom znížená DPH a následný pokles cien sa v predajniach dotknú od 2. januára 2025 tisícok produktov.

„K zlacňovaniu potravín pristupujeme s plnou vážnosťou a zníženú sadzbu DPH, ktorá sa týka tisícok výrobkov, premietame poctivo priamo do cien pre zákazníkov. Naším cieľom je, aby mohli nakupovať čerstvé a kvalitné výrobky za výhodné ceny aj v čase, keď ich rodinný rozpočet môže byť po sviatkoch napätý,“ uviedol Richard Bendík, riaditeľ nákupu a marketingu spoločnosti Kaufland.

Najväčších reťazcov sme sa pýtali aj na to, či ceny potravín postupne ovplyvní napríklad nová daň zo sladených nápojov alebo či sa do cien pretaví nová transakčná daň. Konkrétne odpovede sme však nedostali. Reťazce Billa a COOP Jednota nám zatiaľ neodpovedali. V prípade zaslania odpovedí budeme článok aktualizovať.